Més de 32.300 multes en quatre anys de radars de tram a la província

Els cinc radars de tram de les comarques gironines han imposat fins a 32.368 multes a conductors en quatre anys d´implementació. Són expedients iniciats per part del Servei Català de Trànsit (SCT) a aquells xofers que no han respectat la velocitat mitjana.

La cap del servei territorial de Trànsit a Girona, Susana Poch, justifica la instal·lació d´aquests tipus de radars perquè a les zones que controlen han baixat els accidents, les infracions i s´ha millorat la seguretat. I remarca que «està comprovat objectivament que ha caigut un 70% l´accidentalitat» allà on es troben col·locats.

Si s´analitzen les dades, cal destacar que els últims radars de tram instal·lats el març de l´any passat, en el tram d´N-II entre Capmany i Agullana, són els que més conductors imprudents han captat: 15.978 usuaris han sobrepassat la velocitat mitjana.

Cal dir que és una xifra molt elevada i representa gairebé la meitat dels expedients de tots els cinemòmetres en funcionament a la província des del 2014. La responsable de l´SCT a Girona destaca que en aquesta zona de l´Empordà hi ha una gran mobilitat i que sovint quan es col·loca un radar, el primer any la gent s´hi ha d´acostumar i, per tant, sovint és el període que més es sanciona. I afegeix que «no hem tingut queixes amb els radars de tram» quan, en canvi, amb els fixos sí que ha succeït.

L´aparell situat a Agullana en direcció cap a Capmany és el que més vegades ha atrapat els usuaris i s´han imposat 9.807 multes. L´altre cinemòmetre n´ha enxampat 6.171.

Els quatre radars de tram que hi ha a la variant de Girona també són dels que més sancionen. Van entrar en funcionament el maig de 2015 i n´hi ha dos a l´N-II entre Fornells de la Selva i Quart, un en cada sentit de la marxa, i dos més, a l´N-II al seu pas per Girona.

D´aquests n´hi ha un que multa més que la resta dels aparells: el que passa pel terme de la ciutat de Girona i es troba quan es condueix procedent de Figueres. Aquest cinemòmetre ha arribat a enxampar 12.912 conductors. En canvi, la resta, en aquests tres anys, han sancionat amb menys mesura. Per exemple, els dos que hi ha entre Fornells i Quart han atrapat 2.218 vehicles sobrepassant la velocitat mitjana. I els dos de Girona, 14.007.

Per contra, el primer radar de tram que es va col·locar a la província, el de la C-65 entre Cassà de la Selva i Llagostera, és el que menys penalitza. Va entrar en funcionament el mes de maig de l´any 2014 i durant aquest temps ha captat 22 infractors.

Encara hi ha dos aparells més de captació de la velocitat mitjana distribuïts per les comarques gironines. Dos es troben a la carretera C-66, entre Corçà i Sant Joan de Mollet, i van començar a funcionar el febrer de l´any passat. Han enxampat fins a 143 conductors.



Nou radar a l´N-II a l´Empordà

De cara al futur, la cap del servei territorial de Trànsit a Girona explica que la idea de l´SCT és col·locar un nou radar de tram. Això succeirà de cara a l´any vinent perquè encara s´està estudiant-ne la ubicació. Tot i això, destaca que serà a l´N-II i al seu pas per l´Alt Empordà.

Susana Poch destaca que, després de quatre anys amb aquests aparells funcionant en terres gironines, l´important és que s´ha demostrat la seva efectivitat. Ja que són uns aparells «que han evitat molts accidents, són un element dissuasiu i fan que el conductor s´adapti a la velocitat permesa de la via i, per tant, això fa baixar l´accidentalitat i les infraccions».

I afegeix que si bé tenen un efecte «col·lateral», que són les sancions, aquestes són per a aquells conductors que no els respecten. La infracció de velocitat està penada amb una sanció administrativa que va dels 200 als 600 euros. I com recorda Poch, es pot rebaixar a la meitat el seu cost si es paga en 20 dies. També es poden perdre punts del permís de conduir: entre dos i sis.



Repunt de la sinistralitat

A les comarques de Girona, fins a 5 de juliol, han mort 17 persones en vies interurbanes de Girona en 16 accidents de trànsit. Es tracta d´una xifra més elevada, explica la responsable de Trànsit a Girona, que durant l´any passat per les mateixes dates. Llavors hi havia hagut 11 morts en 10 accidents de trànsit a la xarxa viària. Quant a ferits greus i morts, la dada també divergeix passant dels 14 del 2017 als 25 d´enguany.