Més d'un terç dels gironins pateixen un trastorn crònic de salut

Més d´un terç dels gironins majors de 15 anys pateixen com a mínim un problema de salut crònic, segons les dades de l'Enquesta de Salut 2016-2017. Segons aquesta eina del Departament de Salut per recollir informació de la població sobre la salut, els estils de vida i l'ús dels serveis sanitaris a partir d'entrevistes amb 4.830 persones, el 38,6% de les persones de Girona majors de 15 anys tenen algua malaltia o problema de salut de llarga durada, un percentatge que baixa fins al 34,4% si ens fixem en el total de la població, és a dir, de 0 i més anys.

Amb aquesta dada, Girona se situa per sobre del conjunt de Catalunya, que és del 37,7% de la població amb un trastorn crònic, un valor que està entre el valor màxim, que correspon a la Catalunya Central (40%) i el valor mínim, que correspon a la regió sanitària de Lleida (30,5%).

Preguntats per trenta-nou problemes de salut d'una llista que inclou la diabetis, l'anèmia, l'asma, els problemes de tiroides o de próstata, l'osteoporosi o els trastorns mentals, tres de cada quatre gironins participants a l´enquesta contesten que, com a mínim, en pateixen un.

El 75,5% de la població de Girona de més de 15 anys pateix algun dels trastorns que apareixen enumerats en aquesta llista, pel 24,4% que no, una dada un pèl inferior a la darrera onada de l'enquesta, la 2015-2016, en què era un 75,9% la població amb trastorns crònics.

El percentatge d'afectats amb algun d'aquests trastorns crònics és lleugerament superior a la dada catalana, del 74,3%, a mig camí entre Lleida, on només hi ha un 68,6% d'afectats i la regió sanitària de la Catalunya central, que arriba al 80,8%. Així, un 43,5% dels enquestats gironins té entre un i tres trastorns mentre que el 32% en té com a mínim quatre.

En general, però, els resultats de l'enquesta assenyalen que més del 84% dels gironins té una percepció bona del seu estat de salut, tot i que la dada indica un descens respecte l'anterior enquesta, en què aquesta proporció arribava al 87%. Un 11,6% de les persones enquestades el considera excel·lent, el 32,8%, molt bo i un 40,2%, bo. Per contra, un 12,3% té una percepció regular del seu estat i dolenta en el cas del 3,1%.

El sondeig de Salut recull dades tan diverses com la proporció de població afectada de diferents malalties i trastorns, les hores de son, el nombre de racions de fruita i verdura que es consumeixen al dia o el grau d'activitat física dels ciutadans.

També pregunta als enquestats si es valen per dur a terme activitats quotidianes o si viuen sols o acompanyats, qüestions que també impacten directament sobre la salut de les persones.

Segons l'Enquesta de Salut 2016-2017, la regió sanitària de Girona és el territori català amb menys població diabètica, un 6,8%, pel 8,4% del global de Catalunya, una taxa que en el cas de les Terres de l'Ebre, per exemple, arriba a l'11%.

Pràcticament el 16,4% de la població gironina té migranyes o mals de caps freqüents i el mal d'esquena crònic també té una presència destacada entre la població. Més del 25% dels entrevistats pateix problemes lumbars o dorsals i el 19,4%, cervicals. A més, pràcticament un quart de la població està afectada d'artrosi, artritis o reumatisme.

La pròstata causa problemes a un 8,7% dels enquestats; un 6,3% té incontinència urinària i un 7% restrenyiment crònic, mentre que el 13% dels majors de 15 anys residents a Girona pateix de morenes o hemorroides.

Entre les afeccions respiratòries destaquen l'asma (afecta un 6,7% dels gironins enquestats) o la bronquitis crònica, amb un 5,2% de població afectada.

L'enquesta també recull dades sobre la pressió alta, que afecta un 23,6% dels gironins de més de 15 anys, o el nivell de colesterol elevat, que té un de cada cinc persones a Girona.

Prop del 50% dels habitants de la regió sanitària de Girona d'entre 18 a 74 anys té excés de pes: un 34,9% dels enquestats té sobrepès i un 14,7, obesitat. En ambdós casos la prevalença ha pujat respecte a l´enquesta 2015-2016, quan eren el 34,5 i el 14,1, respectivament.

La depressió o l'ansietat tenen incidència sobre el 16% dels ciutadans de les comarques gironines i altres trastorns mentals, en un 3%.

Pràcticament un 7% dels gironins enquestat té problemes crònics de pell i un 12,2%, una al·lèrgia crònica.

Pel que fa a les limitacions a causa d'un problema de salut, afecten un 9,6% dels majors de 15 anys; la manca d'autonomia personal, al 6,9% i alguna discapacitat al 12,5%.



Menys consum de tabac

En relació amb els hàbits saludables, destaca la reducció del tabaquisme en el darrer any. Segons les dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya, la prevalença del consum de tabac a la regió sanitària de Girona se situa actualment en el 23% de la població, mentre que en el darrer sondeig, el del 2015-2016, era del 25,3%. Girona és, per darrere de Lleida, la zona de Catalunya amb menys població fumadora.

Al conjunt de Catalunya, la prevalença del tabaquisme va disminuir fins el 24% l'any passat, la xifra més baixa des que es recullen dades. Un 21,7% de la població consumeix tabac a diari i un 2,3%, de forma ocasional. Segons les dades de Salut, respecte l'any 2016, l'any passat va ser remarcable el descens del consum experimentat en les dones, ja que després d'uns anys en què aquest estava estancat entre el 21% i el 20%, va caure fins el 18,5%.

Pel que fa al percentatge de població exposada al fum ambiental del tabac a casa, és del 8,2% a Girona, la proporció més baixa de totes les regions sanitàries de Catalunya, i molt lluny del territori amb més fumadors passius, Tarragona, amb un 14,2%.



Hàbits de salut

Segons les dades de l´Enquesta de Salut relacionades amb els comportaments dels ciutadans vinculats amb la seva salut, un 3,9% dels gironins majors de 15 anys fan un consum de risc d'alcohol, i el 80,5% dorm diàriament entre sis i vuit hores.

Tres de cada quatre persones d'entre 15 i 69 anys fan activitat física de forma saludable i el 66,2% dels majors de quinze que resideixen a les comarques gironines segueixen la dieta mediterrània, un percentatge superior al de tot Catalunya, que és del 61,1%.

L'enquesta també recull dades sobre mesures preventives i de detecció precoç de malalties, com sotmetre's a mamografies de forma regular, haver-se fet una prova de sang oculta en femta per detectar el càncer colorrectal o mesurar-se la pressió arterial.

Així, el 89% de les gironines de la franja d'entre 50 i 69 anys s'han fet una prova per descartar el càncer de mama i el 72,3% de les dones d'entre 25 i 64 anys es fan una citologia vaginal periòdica.

El percentatge de població diana -de 50 a 69 anys- que s'ha fet el test per detectar precoçment el càncer de còlon i recte és del 44%, a mig camí entre el 26,2% de la regió sanitària del Camp de Tarragona i el 66% de Lleida.

Més de la meitat dels més grans de 15 anys es mesura la pressió arterial i el nivell de colesterol a la sang regularment, un 55,3 i un 57,6%, respectivament.