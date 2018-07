La ganxona Begonya Matesanz, diagnosticada fa 7 anys d'esclerosi, va interpretar ahir durant l'acte central a la piscina del GEiEG la cançó T'estimo molt, del grup català Lax'n Busto, amb una lletra escrita per ella i titulada LluitEM per encoratjar de manera positiva totes aquelles persones que, com ella, tenen esclerosi. L'ha cantat en diversos actes per donar a conèixer la malaltia.