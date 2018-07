Protecció Civil manté activa l'alerta per les altes temperatures a l'Alt Empordà

La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) va activar diumenge l'alerta per onada de calor a Ponent- principalment el Segrià i el Pla d'Urgell- i a l'Alt Empordà. S'espera que des d'avui i almenys fins dimarts, se superin els 40ºC a Ponent i se sobrepassin els 35 a diversos punts de les comarques de l'interior. A Roses (Alt Empordà), pels volts de les dotze del migdia alguns termòmetres ja marcaven els 35 graus, tot i que segons el Servei Meteorològic de Catalunya a dos quarts de dotze a la màxima registrada al municipi rondava els 34ºC. Els turistes busquen des de primera hora del matí ombres en bancs i para-sols. La majoria porten aigües (alguns, fins i tot, garrafes) i intenten passar la calor com poden. La Sara, que ve de Dinamarca, diu que beurà molta aigua i menjarà gelats per intentar combatre-la. També en Marcel García, resident a París, diu que a la seva edat ja no poden exposar-se molta estona al sol i que el millor per passar-ho és beure molt.

És habitual veure les platges de la Costa Brava plenes a vessar des de primera hora del matí durant els mesos d'estiu. L'onada de calor que des d'avui s'està registrant a l'Alt Empordà i les terres de Ponent, però, encara ho ha accentuat més. A les deu del matí, molts turistes ja agafaven posicions a primera línia de la platja principal de Roses (Alt Empordà) i compraven aigües per combatre les altes temperatures. I és que a dos quarts de dotze, alguns termòmetres ubicats al passeig marítim ja marcaven entre 34 i 35 ºC.

Per això, molts visitants, amb poca roba a sobre, passejaven pel passeig equipats amb para-sols, gorres i barrets. I aigua, molta aigua. Fins i tot, algunes garrafes. A la costa, l'aire que arriba del mar dona certa treva a les altes temperatures però aquest matí eren molts els que s'aturaven en un banc buscant una petita ombra on reposar i fer un glop d'aigua.

És el cas de la Sara. Va arribar a Roses procedent de Dinamarca aquest dissabte i s'hi estarà durant dues setmanes. Diu que per passar la calor, anirà a la platja per banyar-se i que beurà molta aigua i menjarà gelats.

En Marcel, que habitualment passa llargues temporades al municipi, també creu que beure grans quantitats d'aigua ajudarà a passar millor les hores més crítiques de sol. Afirma que a la seva edat ja no poden estar tantes hores exposats. "Anem buscant ombres i amb el barret posat", insisteix.

Les terrasses dels bars també eren plenes des de primeres hores del matí i entre les principals peticions dels turistes: aigua i refrescos.



Hidratar-se i evitar les hores de més insolació

La Direcció General de Protecció Civil va activar diumenge l'alerta per onada de calor a Ponent –principalment el Segrià i el Pla d'Urgell- i l'Alt Empordà. La calorada, que s'allargarà almenys fins dimarts, també afectarà amb menys intensitat la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que la temperatura pot fregar o superar els 40ºC a Ponent en les properes dues jornades i sobrepassar els 35ºC en nombrosos punts de les comarques d'interior.

Per prevenir-ne els efectes sobre els col·lectius més vulnerables,, l'Agència de Salut Públic també va posar en fase d'alerta en pla d'actuació i Protecció Civil recomana a la ciutadania hidratar-se molt sovint, evitar sortir al carrer durant les hores de màxima insolació o que les persones que treballen a l'aire lliure duguin el cap cobert amb gorra i beguin més aigua de l'habitual.

També demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos, o persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat.