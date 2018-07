Ripoll repeteix aquest estiu les restriccions per anar a la riera de Vilardell

L'Ajuntament de Ripoll ha establert una normativa per preservar l'espai natural de la riera de Vilardell de cara a aquest estiu, tal com ja es va fer l'any passat davant l'increment de visitants en aquesta època de l'any. La mesura pretén assegurar el bon tracte a aquest espai i facilitar que els visitants es trobin l'espai en les millors condicions possibles.

Com a restricció més important, durant els caps de setmana de juliol i agost, així com en els dies laborables entre el dia 1 i el 15 d'agost, es restringirà el pas de vehicles, a partir del camí d'accés des de la carretera C-26, excepte pel que fa a residents. Tan sols s'hi podrà accedir a peu o amb bicicleta.

Per altra banda, des del consistori es formulen les següents recomanacions a les persones que accedeixin a la zona. En primer lloc, cal respectar les activitats agrícoles i ramaderes establertes en aquest indret. Cal també ser respectuós amb la natura i no llençar deixalles. Per això, l'Ajuntament recomana llençar la brossa en els punts de recollida establerts. Durant aquest temps s'ha prohibit acampar en tot l'espai, llevat d'autorització específica per part de la propietat i l'ajuntament corresponent. En cas de desplaçar-se en cotxe, caldrà respectar també el límit de velocitat de 30 km per hora a les pistes forestals i camins de la zona. Per últim, només serà permès l'estacionament de vehicles en zones senyalitzades per a aquest ús. Acampar en zones no autoritzades podrà comportar sanció.