La solidaritat amb l'esclerosi múltiple arriba a un centenar de piscines i platges gironines

El bon temps i l'esperit solidari de la societat catalana han permès un nou èxit de la campanya «Mulla't per l'esclerosi múltiple», en el seu vint-i-cinquè aniversari, tant en àmbit gironí com català. I és que segons la coordinadora a les comarques gironines de la Fundació Esclerosi Múltiple (responsable de la campanya), María José Muñoz, enguany moltes piscines i platges han fet activitats especials coincidint amb l'aniversari. «Diversos companys m'han comentat que ha estat un èxit. A Portbou, on fan el 'Mulla't' a la platja, s'ha acabat tot el material», explicava Muñoz. I és que el merxandatge és una part important de la campanya, a partir de la qual s'obtenen fons per la lluita contra aquesta malaltia que afecta unes 900 persones a les comarques gironines. Cada any la recaptació es destina en un àmbit de la malaltia concret. Enguany s'ha volgut incidir en el diagnòstic de la malaltia en menors d'edat, que afecta un 10% dels casos.



El GEiEG més solidari

L'acte central a les comarques gironines es va fer per primera vegada a la piscina del GEiEG (Grup Excursionista i Esportiu Gironí), on s'havia organitzat una activitat d'«Aquazumba» i, al migdia, coincidint amb la resta de piscines i platges de Catalunya, es van llançar tots a l'aigua per fer la mullada. A Girona ciutat es van obrir tres piscines més. «Aquesta és la segona campanya més solidària de Catalunya després de La Marató», conclou la María José. Aquest no és l'únic acte de la campanya a les comarques gironines: la setmana passada es va organitzar una marxa solidària a l'Estany de Banyoles, i al novembre s'engega la campanya «Una poma per la vida», d'àmbit català.

La jornada ha permès recaptar 350.000 euros a tot Catalunya, amb un total de 625 piscines i platges i 110.000 persones que han participat a la mullada.

L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa que afecta més de 7.500 catalans.