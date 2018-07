Arriba el primer episodi de calor intensa de l'estiu

Els termòmetres es van enfilar ahir notablement per rebre el que serà el primer episodi de calor intensa de l´estiu. A les deu del matí, molts turistes ja agafaven posicions a primera línia de la platja i compraven aigües per combatre les altes temperatures. En el cas de l´Alt Empordà –una de les comarques que més va notar la pujada– a dos quarts de dotze, alguns termòmetres ja marcaven entre 34 i 35 graus en poblacions alt-empordaneses, com per exemple Roses.



Molts visitants, amb poca roba a sobre, passejaven pel passeig equipats amb para-sols, gorres i barrets. I aigua, molta aigua. Fins i tot, algunes garrafes. A la costa, l'aire que arriba del mar donava certa treva a les altes temperatures però eren molts els que s'aturaven en un banc buscant una petita ombra on reposar i fer un glop.



Era el cas de la Sara. Va arribar a Roses procedent de Dinamarca dissabte passat i s'hi estarà durant dues setmanes. La seva manera de passar la calor, serà «anar a la platja per banyar-se» i «beure molta aigua i menjar gelats». En el cas d´en Marcel, que habitualment passa llargues temporades al municipi, també creu que beure grans quantitats d'aigua ajudarà a passar millor les hores més crítiques de sol. «Anem buscant ombres i amb el barret posat», va insistir. Les terrasses dels bars també eren plenes des de primeres hores del matí i, entre les principals peticions dels turistes: aigua i refrescos.



Activada l´alerta

Calor tota la setmana

Avui la temperatura màxima ha pujat arreu, essent una pujada moderada al terç sud i zones del litoral i prelitoral. Valor més alt d'avui a Aitona (el Segrià) on han arribat fins als 37,2 ºC. #meteocat pic.twitter.com/eqpaIwlOiZ — Meteocat (@meteocat) 8 de juliol de 2018

La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) va activar diumenge passat l'alerta per onada de calor a Ponent i a l'Alt Empordà. També s´ha demanat als Ajuntaments que tinguin previstos llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure i persones amb malalties cròniques.Paralel·lament des de DGPC i Creu Roja van recomanar a la ciutadania que vigili i que segueixi alguns consells bàsics per evitar situacions de risc. Entre aquestes: una bona hidratació, àpats lleugers, l´ús de protecció solar o la protecció de les mascotes.El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que hi hagi temperatures altes durant tota aquesta setmana en el marc del primer episodi de calor intensa de l'estiu. Els mapes de predicció indiquen que els termòmetres marcaran xifres elevades fins dimecres –amb els pics més elevats segurament avui–, que hi haurà una petita treva dijous, però que el divendres i de cara al cap de setmana tornaran a pujar.