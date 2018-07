Ensenyament estén les notes qualitatives a l'ESO com ja va fer a Primària

Un any després que el Departament d'Ensenyament desterrés les qualificacions numèriques del butlletí de notes de Primària, ara fa el mateix a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), de manera que, a partir del setembre, les valoracions del professorat seran qualitatives i no quantitatives.

El nou model, que es va formalitzar ahir a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), dona continuïtat al sistema implantat a Primària i, per tant, s'estén a tota l'etapa d'educació obligatòria. Així, a partir del curs vinent, les qualificacions de l'alumnat entre primer i quart de l'ESO especificaran el grau d'«assoliment» de les diferents àrees de coneixement incloses al currículum, cosa que s'expressarà amb una escala que anirà des de la no consecució fins a la valoració excel·lent, tot passant pel resultat satisfactori i el notable.

Segons va informar el Departament d'Ensenyament, l'objectiu principal del sistema d'avaluació és «acompanyar i millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes», tant pel que fa als continguts com al grau d'assoliment de les competències, «tenint en compte els ritmes i les potencialitats de cadascú». A més, tal com va afegir la Conselleria, l'avaluació ha de permetre analitzar les dificultats que sorgeixen durant el procés d'aprenentatge i, un cop identificades, trobar les estratègies adequades per superar-les.

El canvi d'etapa i la consecució del graduat de Secundària Obligatòria es produeix quan l'alumne assoleix totes les competències. Ara bé, tal com va apuntar l'administració, el claustre docent pot decidir que el títol s'aconsegueixi igualment encara que l'avaluació d'una o dues matèries sigui negativa, sempre i quan això no passi amb les assignatures de llengua catalana, castellana i matemàtiques alhora.