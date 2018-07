La Policia Local de Palafrugell intensificarà els controls arran de l'increment d'accidents

La Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà) intensificarà els controls de circulació durant els propers dies. La mesura s'ha adoptat arran de l'increment d'accidents que s'ha registrat durant el cap de setmana coincidint amb l'inici de la temporada turística. Entre el 29 de juny i l'1 de juliol, se n'han produït nou, entre els quals hi ha l'atropellament de tres persones al carrer de la Font i la instrucció de diligències per un delicte d'alcoholèmia amb danys materials al carrer Flaça. D'altra banda, durant la matinada del 29 de juny, la policia va aturar un taxi de la població que conduïa amb el permís retirat. Els agents van instruir diligències judicials al jutjat de guàrdia. L'inspector en cap del cos, David Puertas, alerta que "dels 143 accidents de circulació registrats a dia d'avui, el 55% s'han produït per infraccions per part dels conductors".