La Unitat d'Insuficiència Cardíaca del Trueta rep la màxima distinció dels cardiòlegs espanyols

La Unitat d'Insuficiència Cardíaca de l'hospital Josep Trueta de Girona ha rebut la màxima acreditació de qualitat de la Societat Espanyola de Cardiologia en reconeixement a la tasca que realitza atenent una malaltia del cor que afecta un 2,3% de la població i és una causa important causa de reingressos i mortalitat.

L'acreditació SEC-Excellence es basa en l'estricte compliment dels estàndards de qualitat i certificació vinculats als processos assistencials que es duen a terme, tant a les unitats assistencials com entre els professionals que la conformen. La Unitat d'Insuficiència Cardíaca del servei de Cardiologia del Trueta està formada per professionals de cardiologia, medicina interna, infermeria clínica especialitzada i infermeria de gestió d'atenció primària (IG-AP), que atenen un grup de pacients molt fràgils, amb una mitjana d'edat d'entre 65 i 75 anys, i afectats per la patologia cardíaca que provoca més freqüentació hospitalària (23,1%).

L'entrega de la distinció, la primera que rep un hospital gironí, va ser dilluns al vespre en un acte celebrat a Madrid. Juntament amb el Trueta, han rebut l'acreditació 23 hospitals més d'11 comunitats autònomes, que se sumen als 14 centres que la van rebre l'any passat en la primera fase del projecte.

Gràcies al model de treball interdisciplinari de la unitat, que es va crear el 2006, en els primers cinc anys de funcionament es van reduir un 70% els ingressos a urgències i les estades hospitalàries, i que s'assolís un índex que es manté. Una de les claus de l'èxit de la unitat és l'agilitat i accessibilitat a tots els dispositius que la conformen i que es troben situats al Trueta, com les unitats d'Hemodinàmia, Electrofisiologia i Arítmies, a més de la cirurgia cardíaca que també es presta al centre gironí.

La certificació rebuda també reconeix que l'èxit del maneig d'aquest tipus de pacients es fonamenta en una bona coordinació entre els diversos nivells assistencials.



Gairebé 1.500 visites l'any 2017

La Unitat d'Insuficiència Cardíaca del Trueta va atendre l'any passat 243 primeres visites i 1.254 de successives. El model de la unitat es basa en un programa d'atenció als pacients i la seva família que inclou el tractament de la malaltia, l'educació per a la salut especialitzada, l'atenció a les descompensacions i una gestió coordinada entre l'àmbit hospitalari i l'atenció primària que s'ha mostrat beneficiosa perquè millora el seguiment dels pacients i la seva qualitat de vida, redueix els ingressos per aguditzacions, i disminueix l'impacte sobre el servei d'Urgències i les estades hospitalàries.

Aquests pacients s'atenen a la consulta de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca, on la infermera clínica especialitzada, el cardiòleg i l'internista visiten el pacient i en valoren l'estat clínic i l'evolució, l'optimització del tractament, la prescripció de fàrmacs, així com els coneixements que té de la seva malaltia.

Quant als coneixements del pacient i l'educació personalitzada són seguits posteriorment a l'atenció primària, amb visites a domicili i controls periòdics. Així mateix, si hi ha una descompensació de la malaltia de manera precoç o a demanda dels pacients, hi ha un número de telèfon que el connecta immediatament amb la seva infermera referent.

Un element fonamental per abordar la malaltia complexa és la formació especialitzada de les infermeres. Durant els 12 anys de funcionament de la Unitat se n'han format una cinquantena, seguint la línia del Pla de salut pel que fa a les infermeres gestores de casos. La unitat acull aquestes professionals que, durant un mes, es formen en l'entorn hospitalari i després a l'atenció primària. La formació combina sessions teòriques i pràctiques, per tenir cura de grups de pacients crònics amb patologies complexes, persones grans en situació d'alta fragilitat, persones sense suport familiar i dificultat d'autocura, pacients amb dificultat d'abordatge que necessiten un gran nombre d'intervencions interdisciplinàries, i pacients crònics al final de la vida.