Els ajuntaments reclamen més efectius de Mossos

Les alcaldies dels municipis del litoral gironí ratifiquen la queixa de dos sindicats dels Mossos d'Esquadra que consideren un «nyap» el Pla de Costes d'aquest estiu dissenyat per la Direcció General de la Policia. Els representants dels sindicats creuen que «s'hauria de reforçar molt més» el dispositiu tenint en compte les «particulars» característiques de les comarques gironines, un territori extens i proper a la frontera amb França.

Tots els ajuntaments preguntats asseguren que la col·laboració i l'ajuda prestada per part dels Mossos d'Esquadra és constant, però que «mai és suficient». A més, apunten que el problema principal és la manca d'efectius perquè no s'obren convocatòries a places noves, i això repercuteix irremeiablement al Pla de Costes. El sindicat de Policia USPAC considera que caldrien fins a 5.000 nous agents a Catalunya els pròxims anys i ha aprofitat per recordar que l'alerta terrorista segueix sent de quatre sobre cinc



Lluis Puig · Alcalde de Palamós

«Els Mossos sempre ens han prestat ajuda amb serveis extraordinaris»

«Sempre que hem demanat col·laboració als Mossos d'Esquadra amb els serveis extraordinaris, han complert la seva feina. Tot i això, voldríem un desplegament més ampli per reforçar la plantilla de la policia local. També ens agradaria tenir una patrulla o una comissaria fixe al nostre municipi, tot i que els Mossos fan el que poden i ara mateix comptem amb dos agents de dilluns a divendres assignats a l'atenció del ciutadà durant tot el dia».



Jaume Dulsat · Alcalde de Lloret de Mar

«El pla és solvent per cobrir les necessitats, però mai és suficient»

«A la Junta Local de Seguretat ens vam reunir amb el director de Serveis Territorials i ens va assegurar que el dispositiu plantejat és semblant al de l'any passat i, segons el Departament d'Interior, s'adequa a les necessitats demandades. Per tant, creiem que la gestió és solvent i correcta, però alhora considerem que mai és suficient. La percepció de seguretat és molt important tant per als turistes com per als locals, així que aquest tema és primordial».



Gisela Saladich · Alcaldessa de Tossa de Mar

«Hem de fer un sobreesforç per garantir el que no ens poden oferir»

«Aquest problema passa any rere any. Per la quantitat de feina que hi sol haver a l'estiu, els efectius dels quals disposen els cossos de seguretat són insuficients i els ajuntaments hem de fer un sobreesforç per cobrir les necessitats que ells no ens poden oferir. Per exemple, el que ens passa sempre és que hem d'acabar fent tasques que no ens tocarien perquè els agents destinats al nostre territori se'ls emporten els nostres veïns, com Blanes i Lloret de Mar, que tenen una demanda més alta».



Montserrat Mindan · Alcadessa de Roses

«S´ocupen de la seva àrea de seguretat i ens ajuden ocasionalment»

«La nostra preocupació principal és el top manta. Fa uns anys, vam establir un seguiment setmanal de vigilància conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la policia local. No obstant això, l'any passat els Mossos ens van comunicar que no podien continuar col·laborant amb nosaltres per la falta de reforços i efectius. Des de llavors cobreixen la seva àrea de seguretat i només ens ofereixen la seva ajuda de forma ocasional, sobretot pel que fa al terrorisme amb vigilàncies extraordinàries».



Sònia Martínez · Alcadessa de la Jonquera

«El nostre problema és la regulació del trànsit degut al gran volum de visitants»

«El problema principal de l'estiu són les cues que es generen a les carreteres a causa del gran volum de visitants, especialment les caravanes dels que venen als càmpings del nord de Catalunya. Nosaltres sempre estem a la disposició de col·laborar i ho demostra els terrenys que hem cedit al Departament d'Interior per construir-hi una comissaria i que els Mossos d'Esquadra puguin tenir presència a la Jonquera».



Pere Vila · Alcalde de Llançà

«Hem reivindicat que els Mossos tinguin una seu física al municipi»

«Els Mossos d'Esquadra tenen patrulles constants al municipi i sempre que els hem necessitat han prestat la seva ajuda, però seria ideal que tornessin a tenir una seu física a Llançà, tal com existia anteriorment i nosaltres hem reivindicat constantment».



Joan Giraut · Alcalde de Castell-Platja d´Aro

«El que s´ha de prioritzar són les noves places i no la redistribució»

«És evident que fan falta més recursos, però el problema no rau en la redistribució dels agents que ja hi ha, sinó a reclamar les places que falten. El que s'ha de fer és crear un contingent important de Mossos d'Esquadra perquè es puguin desplaçar a les zones més turístiques, sobretot a les que necessiten més efectius perquè multipliquen la seva població».