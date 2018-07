Bescanó s'ofereix a retirar les plaques franquistes sense cost per als propietaris

L'Ajuntament de Bescanó s'ha ofert a assumir la retirada de plaques franquistes presents al municipi, sense que això suposi un cost per als propietaris. El consistori va recordar ahir que la llei obliga els propietaris i les comunitats de propietaris a treure aquests indicadors en el termini d'un any, que s'ha de comptar a partir del moment de l'entrada en vigor de la normativa, que va acabar el passat 31 de març.



Simbologia feixista

Des d'aquest Ajuntament del Gironès van recordar que, quaranta anys després de la mort del dictador, encara és possible trobar algunes restes de simbologia del règim feixista i que, per aquest motiu, han decidit promoure'n l'eliminació. En aquest sentit, «la col·laboració de la ciutadania a l'hora de localitzar molts d'aquests elements ens és de gran ajuda», va remarcar l'alcalde, Lluís Garcia. Mitjançant un comunicat, el Consistori va emplaçar les persones que hi estiguin interessades a dirigir-se a les oficines municipals.