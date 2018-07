La C-32 i l'eix Olot-AP-7, prioritaris per al Govern

Dilluns passat, 9 de juliol, la visita del president Quim Torra a la Moncloa, a Madrid, per reunir-se amb l'altre president, Pedro Sánchez, va atreure tots els focus; sense discussió, era la notícia política del dia, tot i que al Parlament, a Barcelona, també passaven coses. La més destacada, la compareixença del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, davant la comissió que controla l'activitat de la conselleria: la de Territori, lògicament. Allà es va parlar de molts projectes, alguns dels quals s'han de desenvolupar a la província de Girona. Projectes prioritaris per al Departament de Calvet (que recupera les competències en Habitatge), per a qui «comença una legislatura amb l'objectiu de tirar endavant una agenda modernitzadora», va dir. El «quart punt» del nou vademècum de les infraestructures del Govern, el de la «mobilitat 4.0», assenyala la necessitat de completar «grans eixos» viaris que depenen de l'administració autonòmica (amb «valors republicans», en paraules del conseller); al capdamunt de la llista hi figuren dues carreteres gironines: la variant de les Preses i d'Olot, que ha de millorar l'eix que va de la capital de la Garrotxa i l'autopista AP-7, i el perllongament de l'autopista C-32 fins a Lloret de Mar, obra tan polèmica com reivindicada.



Perllongament de la C-32

La via no va lligada a una pròrroga de la concessió

Després que l'estiu del 2017 Tribunal Superior de Justícia suspengués cautelarment la tramitació del projecte per una qüestió de forma, decisió molt celebrada per la plataforma opositora Aturem la C-32, el març passat, quan l'article 155 que possibilitava la intervenció de la Generalitat per part del Govern espanyol era vigent, Territori va començar de zero la tramitació de la proposta, després d'anul·lar tots i cadascun dels passos que van acabar amb l'aprovació definitiva del projecte, l'any 2016. «Per a nosaltres és una obra fonamental; això ho tenim claríssim», va dir Calvet, que, interpel·lat per alguns grups de l'oposició, va negar que el Govern prevegi «una pròrroga de l'actual concessió d'Abertis a la C-32 nord» per finançar el perllongament. En tot cas, va afegir, el projecte «es pagarà, en principi, en base a l'increment del trànsit». La nova carretera, lliure de pagament, ha de millorar l'accés a la Costa Brava, descongestionar la GI-600 i la GI-682 sobretot a l'estiu (suporten uns 20.000 vehicles al dia), reduir el temps de trajecte de Blanes a Lloret i alleugerir de vehicles els nuclis de les dues poblacions. Hi circularan uns 9.000 vehicles al dia.



Variant de les Preses i connexió amb l'A-26

Infraestructures per a l´«eficiència viària»

Construir la variant de les Preses i d'Olot i culminar el tram que ha de connectar la circumval·lació de la capital de la Garrotxa amb l'A-26 són actuacions prioritàries per a Territori, va confirmar el conseller, que va parlar explícitament de «l'eix entre Olot i l'AP-7 (l'A-26 connecta la ciutat amb Figueres i l'autopista)». La previsió del Govern és que les obres puguin començar el 2019. Un gran eix que ha de contribuir a l'«eficiència viària».