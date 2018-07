Contrarellotge per als menjadors escolars

Incertesa és el terme que millor defineix el conflicte que s´ha generat al voltant de la gestió dels menjadors escolars a tres comarques gironines: al Baix Empordà, perquè gairebé totes les associacions de mares i pares d´alumnes afectades mantenen el pols amb el Consell comarcal, encara que aquest hagi decidit treure´ls el servei; al Pla de l´Estany, perquè l´ens allarga els contactes individuals a l´espera d´una solució legal in extremis de la Generalitat; i al Gironès perquè, tot i mantenir el compromís de garantir la gestió de les AMPA que així ho vulguin, ahir encara no sabia com fer-ho.

Tres setmanes després del ple del Consell del Gironès que va acordar per unanimitat posar-se al costat de les famílies i «buscar alternatives al sistema de gestió dels menjadors», perquè segueixi en mans de les associacions, el president comarcal va reconèixer que encara no han trobat la manera de fer-ho. Per això, Jaume Busquets es va limitar a explicar que les converses amb les AMPA implicades (35) i el Departament continuen obertes.



Pressa al Baix Empordà

Al Baix Empordà, la majoria de les associacions de pares responsables del menjador escolar –7 de 37, perquè 30 ja estan sota la tutela del Consell– han rebut una carta de l´ens en la qual els dona un ultimàtum: tenen fins aquest divendres, 13 de juliol, per entregar-los documentació relacionada amb els treballadors o les inversions; sinó, tal com acaba l´escrit, «no podrà garantir els drets laborals de subrogació del personal adscrit al servei». La pressa té a veure amb què el servei s´ha de readjudicar per al curs vinent, de manera que estigui a punt pel setembre.

L´escola Guillem de Montgrí, de Torroella, representa un cas especial perquè l´AMPA, constituïda com a empresa, fa més d´una dècada que autogestiona el seu menjador i, fins aquest curs, té contractada una plantilla formada per 4 cuineres i 10 monitors. Tal com va explicar el seu tresorer, Toni Guix, l´associació hi ha invertit una considerable suma de diners, sobretot els últims dos anys; per exemple, més de 10.000 euros en un rentaplats, uns 30.000 més per reformar el pati i uns altres 12.000, aquest gener, per canviar el forn. Guix va lamentar que la primera notificació oficial del Consell, informant-los que no renovava el conveni i assumia la gestió del menjador, tot just la van rebre el 28 de maig.

Després de trobades infructuoses i de reunir-se amb responsables de la Conselleria d´Ensenyament acompanyats de les AMPA del Gironès i el Pla de l´Estany, la setmana passada, les famílies del Guillem de Montgrí van presentar una moció al ple de Torroella que, segons consta al tresorer, avui es discutirà al Consell comarcal del Baix Empordà. En paral·lel, l´associació es reunirà demà amb l´Ajuntament per valorar la possibilitat que l´administració local assumeixi la gestió del menjador escolar i la cedeixi a l´AMPA el proper any, en un impàs d´espera fins que hi hagi el nou decret.

A finals de juny, el conseller comarcal d´Ensenyament va dir a aquest diari que el Baix Empordà repartirà la cobertura dels 7 menjadors escolars que ara gestionen les AMPA –6 a través d´empeses i 1 directament– a les dues companyies que ja té contractades.

De moment, el problema no afecta les AMPAs d´altres comarques com la Selva, on els convenis encara no expiren. Tot i això, fa un mes, el tresorer de l´associació de l´escola Sant Esteve, de Caldes de Malavella, José Sánchez-Melero, es va adreçar al Consell per conèixer les seves intencions, al que li va respondre que respectarien l´acord vigent fins al 2019.