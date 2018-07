Empreses que se senten menystingudes

La decisió unilateral del Consell Comarcal de Baix Empordà (CCBE) de tirar pel dret, i no atendre la petició de la Direcció General d'Ensenyament d'esperar a la publicació del nou Decret de Menjadors ha menystingut la petita i mitjana empresa que, en alguns casos, venim gestionant els serveis de menjadors d'algunes escoles del Baix Empordà des de fa més d'una dècada. El CCBE és, actualment, l'únic consell comarcal de la província que ha decidit retirar els serveis de menjador a mans de les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA).

La interpretació generosa i interessada de la nova Llei de Contractació de Serveis Públics (LCSP) que fa el CCBE és interessada a la seva conveniència, en aquest cas. Una de les novetats importants de la LCSP és diversificar les licitacions en lots o serveis per afavorir la lliure concurrència i la participació de la PYME. El CCBE retira els serveis a les AMPAs sota l'empara de la nova LCSP però, per contra, no preveu cap licitació per a aquests serveis que es fa propis. Deixa les AMPAs sense un servei de qualitat, amb una alimentació variada i equilibrada amb producte fresc, de proximitat i ecològic, amb un projecte propi pensat com un espai educatiu més a gestionar amb eficiència i amb mitjans, complint les ràtios de monitoratge recomanades, amb interlocutors vàlids i propers, etc... i, alhora, deixa orfes de feina a les petites empreses que durant anys ens hem guanyat la confiança de famílies personalitzant els serveis a la seva demanda.

Són temps de canvi i sembla que no serà possible que les AMPAs es gestionin directament els seus serveis. Seguirem lluitant-ho entre tots. Ara bé, d'aquí a no donar opció a licitar el servei (...).