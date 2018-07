L'alumnat gironí de Primària, amb competències bàsiques per sota de la mitjana catalana

L´alumnat gironí de sisè de Primària està per sota de la mitjana catalana en les cinc competències bàsiques que el Departament d´Ensenyament ha avaluat aquest curs, mentre que el de quart de Secundària Obligatòria (ESO) només l'ha superat lleugerament en dues, en matemàtiques i en la competència científicotecnològica.

Al febrer, 8.457 alumnes de l'últim curs de Primària van fer les proves de final d'etapa a les comarques de Girona (75.444 a tot Catalunya), mentre que al maig ho van fer 7.632 de 4rt d'ESO (66.939 al conjunt del país).

Al conjunt de Catalunya, de mitjana, els estudiants de 6è de Primària i de 4t d'ESO han millorat el coneixement de l'anglès en les proves de competències bàsiques del Consell d'Avaluació del Sistema Educatiu. Malgrat que els resultats han millorat a 6è i han patit un lleuger retrocés a Secundària, la llengua anglesa és de les matèries amb el major nombre d'alumnes amb un nivell més baix. Concretament, a 6è, el 15,9% dels alumnes no assoleixen les competències, els mateixos que el 2014. A Secundària, fa quatre anys que aquest percentatge era del 20%, mentre que el 2018 s'ha situat al 13,7%.

Per aquest motiu, Ensenyament ha informat que vol donar un impuls a la presència de l'anglès en matèries no lingüístiques i estendre el programa d'Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua (AICLE), que ja es duu a terme en algunes escoles i instituts. Amb aquesta mesura, que ja s'implanta en moltes escoles i instituts, el Departament també vol lluitar contra el condicionant socioeconòmic, ja que l'anglès és la matèria en la qual té més pes el reforç amb activitats extraescolars, colònies o altres iniciatives a fora del sistema.



Pitjors resultats en matemàtiques a ESO

Tots els resultats de les proves de 4t d'ESO són molt similars als de l'any passat. Hi ha un lleuger increment en totes les matèries excepte en matemàtiques, que ha baixat 2 punts. Joan Mateo, president del Consell d'Avaluació del Sistema Educatiu, ha augurat que l'any vinent tornarà a pujar i ha destacat que no hi ha estudiants «excel·lents en aquesta matèria».

Tot i això, els pitjors resultats de Secundària se'ls endú la competència cientificotecnològica, una prova incorporada el 2016, i que s'ha quedat als 66 punts. Per Mateo, l'assoliment d'aquest examen queda curt perquè no té una matèria de referència al darrere, sinó que depèn de diferents matèries, com ara física, química o matemàtiques i per tant, també fa més difícil la preparació per part del docent. En aquest sentit, els alumnes que només cursaven tecnologia han tret pràcticament 15 punts menys que els qui també feien física, química, geologia, biologia a més de tecnologia. En aquest cas, han arribat a un 74,8 de puntuació, sobre 100.



Consolidació dels resultats de Primària

Matemàtiques és, en canvi, la competència amb millor puntuació a Primària. Enguany s'ha enfilat fins al 79,2 punts, 2 pers obre que l'any passat. La segueixen llengua castellana, llengua anglesa i llengua catalana. Aquestes darreres són les matèries que han baixat lleugerament. Per primera vegada, els alumnes de sisè es van examinar de medi natural, de la qual, de mitjana, s'ha aconseguit superar també els 70 punts. Per Mateo, aquests resultats demostren que les proves estan plenament consolidades.



Lleida i Barcelona encapçalen les puntuacions

Pel que fa als territoris, Lleida i Barcelona superen la mitjana en pràcticament totes les matèries i tant a 6è com a ESO. Les Terres de l'Ebre també han tret resultats per sobre en matemàtiques i medi natural de 6è, i en ciències de 4t d'ESO. En canvi els serveis territorials de Tarragona i Barcelona-Comarques són les àrees que menys bons resultats han aconseguit.

Joan Mateo ha destacat l'equilibri i l'equitat territorial i ha assenyalat que les zones amb pitjors resultats poden ser més industrialitzades, com Tarragona, i amb una concentració més gran de complexitat. En canvi, ha defensat que les escoles més petites més presents a la demarcació de Lleida, han facilitat els bons resultats. En les zones urbanes com Barcelona, Mateo ha apuntat a la presència de la concertada.

En aquest sentit, el secretari de Polítiques Educatives ha assegurat que es continuarà treballant per l'equitat i per dotar amb més recursos els centres de més complexitat per a què puguin fer front a les diferències socials que inclouen. I és que les diferències de resultats en funció de la complexitat del centre són elevades en totes les matèries, sobretot en anglès.

El resultats en funció del sexe també mostren diferències entre nois i noies, però més petites. Malgrat tot, es consolida que les noies treuen millors resultats en llengües i àmbits socials, i els nois són més bons en matemàtiques o ciències. Pel que fa a la influència de repetir curs, segons Mateo, els resultats avalen que no és un bon recurs metodològic.



Els centres no poden fer publicitat dels resultats

Ensenyament ha tornat a recalcar que els centres disposen de la informació pròpia i la comparativa amb Catalunya i els centres similars, però que no poden donar publicitat d'aquestes dades «necessàriament protegides», precisament, per evitar la competència de centres i l'elaboració de rànquings. Martínez ha assegurat que si es detecta que hi ha alguna filtració, la inspecció educativa actuarà.