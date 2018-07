L'Idibgi estudiarà la relació entre la dieta i el càncer amb una beca de l'Oncolliga

Investigadors gironins posaran en marxa un nou estudi per investigar la relació entre la dieta i el càncer gràcies a un donatiu de 50.000 euros de la Fundació Oncolliga Girona a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi). El donatiu, que prové de la recaptació de la cursa solidària Oncotrail de l'Oncolliga, finançarà una beca d'investigació per un projecte sobre la reducció de la ingesta de calories i el càncer, encapçalada pel doctor Javier A. Menéndez, cap del Grup d'Investigació de Metabolisme i Càncer dins el programa ProCURE (Programa Contra la Resistència Terapèutica del Càncer) que l'ICO desenvolupa a les instal·lacions de l'Idibgi, i el doctor Joan Brunet, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO Girona i director del Servei de Genètica Clínica del Càncer de l'ICO.

El donatiu permetrà als investigadors de l'Idibgi i l'ICO impulsar un estudi que, sota el títol «Restricció calòrica i càncer: bases moleculars i noves estratègies terapèutiques», té com a objectius principals entendre i caracteritzar els canvis moleculars induïts per la restricció calòrica en les cèl·lules humanes procedents de persones amb predisposició a desenvolupar càncer, així com dissenyar noves estratègies terapèutiques que permetin «copiar» o «mimetitzar» els efectes beneficiosos induïts per aquesta restricció.

Segons el doctor Menéndez i el doctor Brunet, promotors de l'estudi, la restricció calòrica, és a dir la disminució de les calories ingerides habitualment en la dieta, pot alterar el metabolisme de les cèl·lules de tal manera que és capaç d'impedir la posada en marxa del procés de «malignització» iniciat per les alteracions en el nostre material genètic, que poden desenvolupar un tumor.

Un excés en la ingesta de calories i un estil de vida sedentari activarien un metabolisme semblant al de les cèl·lules tumorals actuant així com un accelerador del càncer, segons els investigadors i, per contra, la restricció calòrica engegaria un tipus de metabolisme incompatible amb la malignització i actuaria com a fre en l'aparició i desenvolupament de tumors.