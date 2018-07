Ricard Font, de secretari d'Infraestructures a president de Ferrocarrils de la Generalitat

Nascut a la Seu d'Urgell l'any 1971, gironí d'adpoció, Ricard Font i Hereu deixa la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat, càrrec que ocupava des del maig de 2013, per assumir la presidència de l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Així ho va acordar, ahir, el Govern, en la reunió setmanal del Consell Executiu, a Barcelona. En l'àmbit de l'administració, Font va ser director general de Transports i Mobilitat del 2011 al 2013; anteriorment va exercir de cap de gabinet del conseller de Política Territorial i Obres Públiques a la demarcació de Girona (1998-1999) i cap de Relacions Institucionals de la mateixa conselleria (199-2001). Advocat inscrit al Col·legi d'Advocats de Girona, Ricard Font és llicenciat en Ciències Jurídiques per la UdG; Màster en Dret del Territori, Urbanisme i el Medi Ambient per la Universtiat Pompeu Fabra; Màster en Gestió i Administració de Societats per la UdG i acumula diversos cursos de postgrau. El substitut de Font al capdvant de la Secretaris d'Infraestructures és Isidre Gavín, fins ara director general de Cimalsa, empresa logística de la Generalitat. Gavín també ha estat el president de la societat Terminal Intermodal Empordà, SL, participada per Cimalsa i el Port de Barcelona.