Set presos fan un taller liderat per persones amb paràlisi celebral

Set interns del Centre Penitenciari Obert de Girona que estan en la fase final de la condemna han participat en un taller de valors liderat per set persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes. La iniciativa forma part del programa Reincorpora que impulsa l'Obra Social La Caixa i el Departament de Justícia i s'ha comptat també amb la col·laboració del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) i l'associació No Somos Invisibles. El taller, que es va realitzar ahir al CaixaForum Girona, vol facilitar la motivació i la superació personal i fer reflexionar sobre la importància de relativitzar els problemes i veure el costat positiu de les situacions.

La segona part del taller va consistir en una activitat de pintura adaptada durant la qual els interns van pintar amb licorni (adaptació que fan servir les persones que no poden utilitzar les mans). A banda de desenvolupar la seva creativitat, també es buscava que aprenguessin a treballar en equip, a acceptar nous reptes o a posar-se en el lloc de l'altre.

Aquesta formació es va dur a terme a terme com a part de «l'itinerari personalitzat d'inserció sociolaboral que ofereix Reincorpora, un programa impulsat pel Departament de Justícia i l'Obra Social La Caixa. L'objectiu és que la persona privada de llibertat «ampliï les seves competències, reforci valors i millori habilitats personals i professionals que l'ajudin en el seu camí a la plena inclusió». Càritas Girona, Fundació Oscobe i Fundació Altem, i els tècnics del Reincorpora acompanyen els interns durant tot l'itinerari. L'any 2017, un total de 579 persones van participar en el programa Reincorpora a nivell de Catalunya.



Sobre No Somos Invisibles

L'associació és una entitat que treballa generant activitats per a la inserció sociolaboral de persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes. El perfil dels usuaris són persones adultes amb problemes de mobilitat molt severs i en molts casos amb la parla afectada que no tenen cap discapacitat psíquica. La seva principal tasca són les xerrades i tallers sobre motivació i valors.