Un 34% més de víctimes mortals de trànsit a les comarques de Girona el 2018

Les víctimes mortals d'accidents de trànsit a les comarques gironines han augmentat un 36% el primer semestre del 2018 en comparació amb el mateix període corresponent a l'any anterior. Així ho mostren les dades proporcionades pel Servei Català de Trànsit, que va presentar ahir el balanç de sinistralitat corresponent a aquest primer mig any.

En només sis mesos la demarcació ha registrat un total de 15 morts en sinistres viaris, quatre més que el 2017, quan n'hi va haver 11. En general, però, la tendència de la província ha anat a la baixa amb els anys, després que el 2016 es comptabilitzessin 17 víctimes mortals i el 2010 en fossin un total de 26.

En comparació amb la resta de demarcacions, Girona se situa en tercer lloc, deixant la primera posició per a Tarragona –on la sinistralitat ha pujat un 130% respecte al 2017– i Barcelona, que en registra un 43%. L'únic lloc on el nombre de víctimes mortals de trànsit ha disminuït ha estat la província de Lleida, amb un 12% menys.

En tot l'àmbit català hi ha hagut 92 persones mortes en 78 accidents. Durant el mateix període de l'any passat, hi va haver 65 víctimes mortals en 60 sinistres viaris. Això suposa un increment del 42% dels morts i del 30% dels accidents mortals respecte al mateix període de l'any passat.

L'increment de la sinistralitat del primer semestre de l'any s'ha centrat sobretot en els tres primers mesos (gener, febrer i març), en els que les víctimes mortals van augmentar un 72% respecte al primer trimestre de l'any passat. L'increment de la sinistralitat mortal s'ha produït, bàsicament, en dies festius, mentre que en dies feiners l'increment moderat és atribuïble a l'increment de la mobilitat. Durant els dies festius, s'ha doblat la mortalitat respecte a l'any anterior: passant de 21 persones mortes a 40 víctimes mortals el 2018.

Un 20% dels accidents mortals que van tenir lloc aquest primer semestre van registrar dues o més persones mortes, mentre que durant el mateix període de l'any passat el percentatge d'aquesta variant va ser d'un 10%.



Velocitat, alcohol i distracció

La velocitat excessiva o inadequada s'incrementa en un 11% respecte de l'any passat com a factor concurrent en els accidents registrats en tots els tipus de dia, però, sobretot, en aquells on hi havia programades operacions especials de trànsit. Això mateix passa amb la presència d'alcohol i/o droguesâ€?, que incrementa en un 12%, comparat amb l'any passat.

Pel que fa a les distraccions, tot i no presentar un creixement respecte de l'any passat, és el factor més destacat en tots els accidents del 2018, amb un 24% d'incidència sobre tots els factors reportats.

El col·lectiu dels motoristes continua com un dels més vulnerables, amb un total de 21 víctimes mortals en el primer semestre del 2018. En el mateix període de l'any passat, quan les morts d'aquests conductors es van disparar (20 persones van perdre la vida); 12, el 2016; 13, el 2010. Sis vianants han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes; dos, el 2017; i 7, el 2010. Aquest any, no hi ha hagut cap ciclista mort en accident, mentre que l'any passat sis van perdre la vida en accidents de trànsit a les carreteres de tot Catalunya.



«Emergència viària»

Aquesta radiografia va portar ahir el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, a qualificar la situació «d'emergència viària», ja que «hi ha hagut un increment important dels accidents mortals i a més durant el període estival es registra una elevada mobilitat a la xarxa viària catalana».

Pel que fa al conseller d'Interior, Miquel Buch, aquest va lamentar que, de moment, «estem lluny dels objectius fixats per a l'any 2020 de reduir la sinistralitat al 50% respecte al 2010 i més encara dels de sinistralitat zero de cara a l'any 2050». El Departament s'ha fixat, doncs, revertir aquesta situació amb un seguit d'actuacions com la col·locació de més radars, més controls i més prevenció.