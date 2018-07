Agricultura reconeix set mestres artesans gironins

El pastisser de Ripoll Joaquim Junyent, el forner d'Olot Albert Farrés i els carnissers, cansaladers i xarcuters Marc Clusells (Blanes), Eduard Gaviña (Palfrugell) i Frances Maynau (l'Estartit) són mereixedors del diploma que els acredita com a mestres artesans alimentaris, va informar ahir el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.



26 professionals a Catalunya

Enguany el Govern ha reconegut 26 professionals arreu de Catalunya, «d'acord amb les propostes presentades i amb l'informe favorable de la Comissió. En concret, precisen des del Departament, «es tracta de 6 carnissers, cansaladers i xarcuters, 9 forners, 9 pastissers i 2 xurrers», afegeixen fonts de la conselleria que dirigeix la ripollenca Teresa Jordà. El diploma de mestre artesà s'atorga a aquells artesans que reuneixen «determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l'artesania alimentària» en algun dels oficis que especifica el Decret, que han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de quinze anys i que disposen del carnet d'artesà alimentari. La concessió d'aquesta distinció significa, per tant, «el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l'artesà exerceix el seu ofici», per la qual cosa «només podrà ser atorgat a persones a les quals se'ls pugui acreditar una llarga trajectòria professional reconeguda, domini tècnic del seu ofici, experiència i mèrits de caràcter extraordinari en la pràctica de l'ofici», assenyalen des de la Conselleria d'Agricultura.



Caràcter vitalici

La normativa estableix que el Departament atorgarà aquests diplomes a artesans que siguin proposats per les entitats de representació i de defensa dels interessos professionals dels artesans o amb sol·licitud dels interessats. Les propostes es presenten durant l'últim trimestre de cada any, i l'atorgament requereix informe favorable de la Comissió d'Artesania Alimentària Catalana. El diploma té caràcter vitalici, sens perjudici que pugui ser revocat, amb incoació de procediment, d'ofici.