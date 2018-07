Aposten per reutilitzar fàrmacs per a més d'una malaltia

Investigadors de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i l'Institut del Mar d'Investigacions Mèdiques han desenvolupat un nou mètode computacional per reutilitzar medicaments que es dirigeixen a vies biològiques comunes en més d'una malaltia i, així, reduir el cost de desenvolupar fàrmacs.

L'estudi ha mostrat que «un percentatge important dels fàrmacs comercialitzats no són eficaços en els pacients a causa de la complexitat dels processos biològics implicats en les malalties i les diferències genètiques entre les persones».

La líder d'aquest estudi, Emre Guney, explica que «malgrat els recents avenços, el descobriment de nous tractaments efectius encara és un procés llarg i costós econòmicament, per això, la reutilització de fàrmacs és una alternativa molt interessant per reduir els costos».

El nou mètode computacional avalua si les proteïnes sobre les quals actua el fàrmac estan implicades només en una malaltia específicament, o en vies comunes a diferents malalties.

«Revela que la majoria dels medicaments que s'usen per als trastorns autoimmunes com l'artritis, la psoriasi, la colitits ulcerativa i l'esclerosi múltiple no es dirigeixen específicament a les proteïnes que causen la malaltia», apunta Guney.

«És el primer mètode sistemàtic que pot identificar medicaments dirigits a processos patològics comuns implicats en dues malalties, com la diabetis tipus 2 i l'alzheimer», assenyala la investigadora.