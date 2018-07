Augmenten els casos que combinen les Altes Capacitats amb el TDAH

El director de l'Observatori de les Altes Capacitats a la UNED, Àngel Guirado, va anunciar ahir les conclusions de l'estudi de camp sobre la doble excepcionalitat, els casos que combinen la superdotació amb el Trastorn pel Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH).

L'estudi, on s'han analitzat 37 nens i nenes de les comarques gironines des del gener fins a l'actualitat, detecta un increment generalitzat del trastorn. En 6 d'aquests casos s'observa una combinació de les Altes Capacitats amb una alteració associada, com el TDAH o el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), que representa el 16% del total. Per tant, la investigació sosté que entre un i dos nens de cada deu es troben en aquesta circumstància. Tot i això, Guirado va especificar que «els estudis que hi ha són insuficients i arribar a conclusions afirmatives és precipitat perquè es treballa sobre una mostra de la població molt petita i durant un període curt de temps». El doctor en psicologia Guirado també va posar de manifest «la dificultat dels mestres per atendre aquesta diversitat a les aules». Assegurava que «és un motiu de preocupació perquè no saben com ocupar-se'n, i per això s'han afinat més les eines clíniques de diagnòstic». La investigació demostra que hi ha factors coincidents entre les Altes Capacitats i el TDAH, com seria el cas de la verborrea, però que els símptomes «negatius» com la desmotivació, la falta d'atenció o la desgana són els que es detecten abans perquè són més preocupants. «Com a resultat, moltes vegades es fan falsos diagnòstics, perquè quan hi ha un trastorn que predomina i genera més interès, el segon queda tapat i té una anàlisi inferior. S'han d'ajustar els criteris de detecció amb la finalitat d'extreure resultats més curosos», va afegir Guirado. Una de les accions que proposa l'Observatori és la «formació dirigida o diana», dotant els educadors i psicòlegs de coneixements per distingir i diagnosticar, respectivament, aquestes dobles excepcionalitats que condicionen l'aprenentatge dels alumnes.

Els videojocs són positius

Pel que fa als tractaments conductuals i d'entrenament, ha quedat palès que jugar a videojocs sense abusar-ne és apte per a les situacions de TDAH i d'alumnes amb talent. Permeten que els nens prenguin decisions immediates, milloren l'agudesa visual i impliquen concentració. També es recomana el moviment físic i tenir cura dels factors educatius durant els primers anys de vida, ja que no hi ha dades suficients per preveure els efectes a mitjà i llarg termini de la medicació.