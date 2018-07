Cinc municipis gironins tenen pròrroga per acabar les obres del Pla de Barris

La Bisbal d'Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Arbúcies, Anglès i Llagostera tindran fins al 31 de desembre del 2019 per completar les obres de millora de barris que van resultar beneficiàries d'ajuts en la convocatòria del 2009 de la Llei de Barris de la Generalitat. Així ho ha decidit el Departament de Territori després de constatar que només 3 dels 26 municipis catalans beneficiaris havien finalitzat els seus projectes dins del termini establert. La resta s'havia anat acollint a les diferents pròrrogues previstes per la Llei, la darrera de les quals va finalitzar el passat 30 de juny.

Les ajudes d'aquesta convocatòria, que segons el Departament es van orientar a evitar la degradació dels barris i a millorar les condicions dels ciutadans, han finançat o bé un 50% del cost del projecte en municipis de més de 10.000 habitants (la Bisbal i Sant Feliu de Guíxols) o un 75% del cost en municipis de menys de 10.000 habitants (Anglès, Arbúcies i Llagostera).

La primera línia de les ajudes, que es diu «Barris amb projectes», es va concedir als projectes de millora del nucli antic de la Bisbal i a la remodelació del barri el Puig i l'Eixample de Llevant de Sant Feliu de Guíxols, juntament amb 10 propostes d'altres municipis catalans.

El projecte de la Bisbal d'Empordà inclou la millora de l'accessibilitat al nucli antic, amb actuacions que consisteixen en la rehabilitació de diverses façanes, de l'antic ajuntament com a equipament cívic, la urbanització de carrers per a vianants i la supressió de barreres arquitectòniques. A més, també s'inclou la rehabilitació de l'antic ajuntament com a equipament cívic i l'impuls de programes socials, de dinamització comercial i turística. El Pla de Barris de Sant Feliu de Guíxols està orientat a la millora del barri del Puig i l'Eixample de Llevant i té l'objectiu de reurbanitzar diversos carrers i habilitar l'edifici dels safareigs com a equipament d'ús cívic. També vol impulsar programes socials, de dinamització comercial i de participació ciutadana.

La segona línia de les ajudes, «Viles amb projectes», inclou la realització d'obres als nuclis antics d'Anglès, Arbúcies i Llagostera. El consistori d'Anglès preveu la rehabilitació dels antics safareigs situats al seu centre antic, crear un hotel d'entitats i un centre cívic i equipar la plaça vella amb un parc infantil. Pel que fa a Arbúcies, el projecte té tres actuacions principals: rehabilitar el complex de promoció econòmica de Can Delfí, les naus Ayats que actuen de centre cultural i la recuperació de l'eix fluvial d'Arbúcies.

Per últim, Llagostera té un projecte que inclou la creació d'una escola de belles arts a la casa de les Vídues, l'arranjament dels carrers del nucli antic així com la millora de les façanes. També vol impulsar actuacions de sostenibilitat, sensibilització ambiental, turístiques i culturals. Properament, també s'autoritzarà una altra pròrroga per als municipis beneficiaris de la convocatòria 2010 que encara no hagin finalitzat les obres.