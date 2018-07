Denuncien una veïna de Figueres per conduir a 209 quiòmetres per hora

El vehicle circulant per l´autopista a gran velocitat

El vehicle circulant per l´autopista a gran velocitat Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van enxampar dimarts una veïna de Figueres que circulava a 209 quilòmetres per hora per l'autopista AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis. Quatre dies abans havien denunciat un altre conductor al tram gironí de l'autopista quan circulava a 200 quilòmetres per hora.

La dona, de 49 anys, i nacionalitat brasilera va ser denunciada com a presumpta autora d'una infracció de velocitat recollida al Reglament General de Circulació.

Els agents van detectar el vehicle en un control de velocitat que havien establert al quilòmetre 49.9 de l'autopista.

Cap a la una del migdia, els mossos van detectar un turisme que circulava a 209 km/h, en un tram limitat genèricament a 120 km/h.

Els agents van aturar el vehicle i van denunciar la conductora per una infracció administrativa que li podria comportar la retirada de 6 punts del permís de conduir i un cost econòmic de fins a 600 euros.