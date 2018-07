El grup banyolí Germà Negre encapçala la programació musical

La Festa Major de Quart comptarà amb tres nits de festa marcades per l'actuació de Germà Negre. La banda banyolina presentarà el dissabte a l'escenari de l'aparcament del pavelló municipal el seu nou disc que porta per títol Molt de porc i poca salsitxa.

Abans, però, passaran per l'escenari diferents artistes. El primer concert arribarà avui amb Dj Private Sound. De les onze de la nit fins a la una de la matinada, el públic podrà ballar amb la millor música del moment.

Per altra banda, el divendres serà la nit de les versions amb Hotel Cochambre. «Aquest any ens hem proposat potenciar la nit del divendres amb un grup potent que atrau molt de públic», explica Carles Gutiérrez, alcalde de l'Ajuntament de Quart. Es tracta d'una companyia musical formada el 2000 pels treballadors d'un hotel, sense cap estrella, però on es van allotjar les millors estrelles de la música. Quan els van expropiar l'hotel, el grup va sortir a interpretar les cançons dels artistes que un cop es van allotjar a l'establiment.

Des de llavors els Hotel Cochambre s'han convertit en un referent de les festes populars. Pioners a posar un punt teatral en una banda de versions, la seva posada en escena, el nivell musical i la ironia fresca, natural i inaudita dels components del grup han aconseguit que concert rere concert arribin a més públic fidel, que els acompanyen allà on van. La nit del divendres finalitzarà amb la música del Cochambre Dj.

El plat fort de la programació musical arribarà el dissabte amb Germà Negre. El grup representa millor que ningú l'essència d'una Festa Major imbatible. La seva fórmula és una selecció de tot tipus d'adaptacions de cançons tradicionals i populars, plenes d'arranjaments propis i amb un clar aire festiu. La perversió de les lletres i arranjaments explosius creen un espai perquè suïn d'alegria tots els tipus de públic. Cinc banyolins sobre l'escenari, un cap gros de la Moreneta, ball, somriures, tornades enganxoses i rotllanes fan dels seus directes una autèntica revetlla.

El 2015 van publicar el seu primer disc titulat Els àngels fan torrades de la mà de la discogràfica Halley Records, amb molt bona acollida de públic i crítica. Ara, després d'un any lluny dels escenaris amb l'excepció del Festival Clownia, Germà Negre tornen amb nou disc, Molt de porc i poca salsitxa (Halley Records, 2018). El nou disc pren un caràcter més personal que el seu debut, ja que és un disc de cançó de creació pròpia. Un gir evolutiu dels banyolins que tot i això no els fa abandonar els seus orígens: la matèria primera es continua extraient del rebost de la cultura popular catalana. I tot això dins l'embolcall de la música festiva, amb una instrumentació d'arrel tradicional (acordió, violí, mandolina i tenora) i una base rítmica de rock-pop (baix, guitarra i bateria) que permet de nodrir les noves cançons de tonalitats estilístiques molt diverses i riques. Les cançons d'aquest nou disc sonaran amb força a l'escenari de Quart.

Després de l'actuació de Germà Negre arribarà el torn de Tapeo Sound System. Un projecte musical format per músics amb una dilatada experiència, els quals han dissenyat un repertori per a tots els públics ballable de principi a fi, en el que combinen èxits de diverses èpoques i estils (pop, rock, rumba, heavy, funk, punk, ska, samba, reggae, electrònica, etc.) amb un únic element en comú: que transmetin optimisme i festa.