Iceta: «Als empresaris gironins els preocupa la manca d'inversió»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar ahir que els empresaris gironins li han transmès la seva preocupació «per la manca d'inversions que es fan a la província». Segons Iceta, en una trobada amb la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), li van explicar que «el potencial de la província és alt però que, en canvi, de vegades no es pot materialitzar per manca de treballadors i de personal qualificat».

En una roda de premsa a la seu del PSC gironí, Iceta va incidir que per fer front a aquestes necessitats cal aplicar mesures que han de passar per potenciar les inversions i per assolir una relació més estreta amb el Servei d'Ocupació de Catalunya. En aquest sentit, va apostar per la necessitat de tenir una formació professional que s'ajusti a les necessitats del territori i de la dinàmica econòmica, ja que tot i que «tenim un nivell d'atur massa alt, també hi ha molt de potencial per cobrir aquestes necessitats», va reblar.

Paral·lelament, la portaveu dels socialistes a la ciutat, Sílvia Paneque –també present en aquest mateix acte– va aprofitar per posar en valor la «voluntat de diàleg i del respecte a les institucions» del seu grup polític des de Girona.