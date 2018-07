L'aeroport de Girona guanya un 8,5% de passatgers el mes de juny

L'aeroport de Girona ha guanyat un 8,5% de passatgers el mes de juny i en suma 841.785 durant el primer semestre d'aquest any. Segons recull l'estadística d'Aena, al llarg del mes passat hi va haver 281.332 persones que van passar per la terminal de Vilobí d'Onyar (Selva). I d'aquestes, gairebé set de cada deu van enlairar-se o aterrar amb l'aerolínia de baix cost Ryanair, que manté la preeminència. Malgrat això, l'inici de la temporada d'estiu s'ha deixat notar, perquè altres companyies i touroperadors com Transavia, TUI Airways i Jet2 també han incrementat el nombre de passatgers. D'altra banda, durant el mes de juny, des de l'aeroport de Girona es van fer 2.281 operacions, un 0,8% més que l'any passat i ha acumulat entre el gener i el juny 8.007 aterratges i enlairaments. Pel què fa a destins, entre les rutes més sol·licitades hi ha Manchester, Londres o Birmingham.

L'aeroport de Girona ha tancat el mes de juny amb 281.332 passatgers, un 8,5% més que l'any passat i ja en suma 845.785 durant el primer semestre d'aquest any. Segons recull l'estadística que periòdicament publica Aena, això suposa que al llarg d'aquests primers sis mesos l'aeròdrom gironí ha guanyat un 4,4% de passatgers en comparació amb el mateix període del 2017.

Pel què fa a aterratges i enlairaments, durant aquest juny des de l'aeroport de Girona s'han fet 2.281 moviments d'avions. Són un 0,8% més en comparació amb el 2017. L'estadística d'Aena també recull que, en l'acumulat del 2018, s'han fet 8.007 aterratges i enlairaments des de la pista de Vilobí d'Onyar.



Gairebé set de cada deu volen amb Ryanair

Com ja és habitual, la majoria dels passatgers que aquest juny han passat per l'aeroport de Girona han volat amb avions de Ryanair. I és que l'aerolínia de baix cost irlandesa n'ha arribat a transportar gairebé set de cada deu; és a dir, el 64,1% (180.355). La xifra és inferior al 75% registrat durant el mes de maig. L'inici de la temporada turística, però, ha fet incrementar també el volum de viatgers en d'altres companyies i touroperadors com Jet2 (que vola a les illes britàniques), Transavia (que vola a Holanda) i TUI Airways (que ho fa a la Gran Bretanya). En concret, durant el mes de maig la primera ha transportat 30.764 turistes; la segona, 15.254 i la tercera, 12.016.

A aquestes la segueix de ben aprop la russa Pobeda Airlines que n'ha transportat 10.857, més del doble dels que va portar el mes de maig (5.104). L'increment es deu, sobretot, a la connexió directa entre Girona i Sant Petersburg, amb dues freqüències setmanals, que va estrenar el mes passat la companyia. Dels 10.857 passatgers que ha transportat, 3.124 han tingut com a destí aquesta nova ruta.

A més distància d'aquestes companyies, se'n situen d'altres com Enter Air (6.015), Thomas Cook (5.647) o Small Planet Airlines (3.947).

Pel què fa a destins, aquest maig els més sol·licitats han estat les rutes amb Manchester, Londres, Birmingham, Brussel·les o Bristol. També han tingut molta demanda destinacions com Pisa, Eidhoven o Weeze (Alemanya).

Per últim, l'estadística d'Aena també permet veure quin volum de mercaderies s'ha mogut des de l'aeroport de Girona, En concret, aquest maig se n'han transportat 44,6 tones, un 52,2% més que l'any anterior.