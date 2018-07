Mascort optarà a revalidar l'alcaldia de Vilablareix el 2019

Per unanimitat, ERC ha escollit David Mascort, alcalde de Vilablareix, com a candidat a les eleccions municipals que se celebraran la primavera del 2019. Coneguda la decisió de l'assemblea local, Mascort declarava que «és un honor i un orgull que el meus companys i companyes m'hagin tornat a fer confiança per encapçalar la candidatura de les eleccions municipals». En la seva intervenció, l'alcalde va fer una valoració de l'obra de govern i va afirmar que «tot el que hem dut a terme durant els darrers anys ha convertit el nostre poble en un lloc on fer vida plena, amable, respectuós amb el medi, ple de vida i d'activitats». El ja candidat manté «la il·lusió del primer dia».

Nascut a Barcelona el 1969, Mascort és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i màster en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat de Girona (UdG). A banda d'alcalde, càrrec que conserva des de l'any 2001, David Mascort és Secretari General d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. També és el president de la Federació de Girona d'Esquerra Republicana de Catalunya.