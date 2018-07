Més de 70.500 joves participen en activitats de lleure educatiu a Girona

La Direcció General de Joventut ha registrat, fins aquesta segona setmana de juliol, 1.343 activitats de lleure i esportives a les comarques gironines notificades per les entitats organitzadores, en les quals hi participen més de 70.500 joves i infants –comptant-hi, també, els responsables.

La majoria de les activitats són els casals de vacances, amb més de 496; les colònies, amb més de 280; i les rutes i acampades, amb unes 200 de notificades en cada modalitat. Les entitats organitzadores han de notificar l´activitat set dies abans que comenci, pel que Joventut creu que les xifres augmentaran al llarg de les properes setmanes.

La directora general de Joventut, Marta Vilalta, i el director de l´Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch, han aportat les dades aquest divendres al matí, durant una visita a les activitats d´estiu que s´estan duent a terme a les comarques de Girona, acompanyats de la coordinadora territorial de Joventut, Agnès Fàbregas.

En concret, han visitat el camp de treball d´intercanvi internacional «Els horts del Soler», que organitza l´entitat Resilence Earth SCCL, que recuperar els antics horts de Sant Feliu de Pallerols per utilitzar-los com a zona de cultiu sostenible i espai de trobada per als veïns d'aquest municipi garrotxí. Així com també el camp «El camí ral de Vic a Olot», que es desenvolupa a Els Hostalets d´en Bas i centra el seu treball a recuperar un camí que va ser una infraestructura intercomarcal clau fins a la primera meitat del segle passat, com passatge de mercaderies i de viatgers entre les dues comarques.