Més activitats juvenils a la festa de Quart

El municipi de Quart comença avui quatre dies de Festa Major amb un programa que potencia enguany les activitats encarades als joves. Des d'avui i fins al diumenge es duran a terme una vintena d'activitats pels carrers i places del municipi, sent l'aparcament del pavelló municipal l'epicentre de la festa.

La principal novetat de la programació és la ferma aposta per les activitats destinades als joves. «Aquesta franja d'edat havia quedat desplaçada del programa de festes, per això hem decidit aquest any dedicar-los un dia a ells», explica Carles Gutiérrez, alcalde de l'Ajuntament de Quart. Així, la Festa Major arrencarà amb una jornada juvenil amb diferents propostes atractives i divertides: paintball, bubble football, sopar popular i música amb DJ Private Sound.

La Festa Major de Quart continua apostant per les activitats infantils. Destaca la jornada del dissabte amb l'actuació Reggae per xics de The Penguins. Un espectacle on les cançons populars i d'autor d'arreu de Catalunya incorporen els ritmes i les músiques jamaicanes. L'actuació tindrà lloc el dissabte a la tarda a l'aparcament del pavelló municipal. El diumenge també tindran lloc activitats infantils com el taller de tattoos i de bombolles o el circ infantil amb el Circ les Golfes.

L'últim dia de festa també estarà destinat al públic més gran amb les havaneres de Les Anxovetes i la graellada argentina dels 60 anys. «Consolidem aquesta activitat que vam estrenar l'any passat, en la qual els majors de 60 anys de Quart tenen l'àpat gratuït», apunta Gutiérrez. La vetllada finalitzarà amb el concert de Metelmant i el ball amb David Casas, actes que també clouran la Festa Major de Quart.