La nova «app» 061 CatSalut Respon localitza els desfibril·ladors més propers

La nova versió de l' app 061CatSalut Respon, que ja està disponible, incorpora noves funcionalitats com la localització de desfibril·ladors i quinze vídeos didàctics que ensenyen com fer primers auxilis. Més de 700 Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) es troben situats al mapa d'equipaments sanitaris disponible a l' app, juntament amb els hospitals, CAP, CUAP, centres sociosanitaris, centres de salut mental, centres amb atenció continuada, centres de drogodependències i també tota la xarxa de farmàcies de Catalunya.

Aquests desfibril·ladors estan connectats amb el SEM de tal manera que, un cop es mouen de la seva localització habitual, emeten una alerta directa al SEM que envia immediatament una ambulància al lloc de l'incident. Amb aquest sistema es guanya un temps que pot salvar vides, ja que l'ús dels desfibril·ladors és clau en els primers deu minuts d'una aturada cardiorespiratòria.

Per altra banda, la nova app incorpora quinze vídeos que ensenyen com fer primers auxilis. En menys de dos minuts, els professionals del SEM mostren com fer una reanimació cardiopulmonar, com col·locar a l'afectat en posició lateral de seguretat, com detectar un ictus, o com actuar davant una cremada o un ennuegament, entre d'altres situacions.

La nova aplicació permet un accés més fàcil i entenedor a través d'una nova barra fixa de navegació, on es disposa en tot moment d'accés directe a les seccions de l' app (trucada, vídeos, mapa d'equipaments, consells-vacunes-farmàcies i dades personals). La pàgina d'inici és ara molt més clara, entenedora i compta amb els accessos al servei de trucada i xat en línia amb els professionals sanitaris (completament anònim i confidencial).

La funció més rellevant continua sent la localització de l'usuari i la possibilitat que el 061 rebi les dades personals (nom, telèfon, adreça, DNI) i de salut, amb el Codi d'Identificació Personal (CIP) que aquest ha enregistrat prèviament al terminal, en la mateixa trucada. Això permet de manera immediata la consulta del 061 a la Història Clínica Compartida de Catalunya, que conté la informació sanitària del pacient actualitzada.

Actualment, l' app 061 CatSalut Respon compta amb 110.000 descàrregues. Durant el 2017 s'han rebut 4.269 trucades mitjançant aquesta app. El 51% han estat per malaltia a domicili (2.170 trucades), el 43% per consulta sanitària o d'informació de servei (1.858 trucades), el 3% per accident o traumatisme (127 trucades) i el 3% per malaltia en via pública.