Peixos, sirenes i pirates per estar acompanyat quan vas al metge

Els peixos, les meduses o el corall de la Costa Brava i personatges com sirenes o pirates són, des de fa uns dies, els nous companys de viatge per als pacients més petits de l'hospital de Palamós i el centre d'atenció primària de Palafrugell. La trasformació de les àrees pediàtriques dels dos centres, un projecte conjunt d'Humanitzem Hospitals - Ignasi Blanch i Donem color a la nostra sanitat -AcompanyArt ha implicat una setantena d'il·lustradors professionals, que s'hi han sumat de forma desinteressada per canviar la cara dels espais i fer-los més amables per a la mainada.

La intervenció artística es va dur a terme la darrera setmana de juny i, en el cas de l'hospital de Palamós, es va centrar en la planta d'hospitalització de pediatria, deu habitacions de pediatria, l'Espai Rialles, la sala d'espera d'urgències de pediatria i els quatre boxos d'urgències de pediatria, el transfer de quiròfan i dos boxos de l'hospital de dia quirúrgic.

Al CAP de Palafrugell s'ha pintat l'entrada, la paret de l'escala, la sala d'espera de pediatria i cinc consultes de pediatria, tot amb motius vinculats a la Costa Brava, a la fauna i la flora del litoral gironí i també personatges vinculats al mar.

L'artista Ignasi Blanch ha comptat amb la col·laboració de cinc coordinadors de l'Escola de la Dona que ja havien col·laborat amb ell anteriorment –Martí Alcon, Anna Aparicio, Jan Barceló, Ferran Orta i Raül Vélez– i, per part d'AcompanyArt, amb Raül Castillo, que ha creat el personatge de l'Aloa, el fil conductor per a nenes i nens entre l'escola, la família i la salut. A més, AcompanyArt ha fet tot el suport logístic per al desenvolupament del projecte i també hi han contribuït diverses empreses de la zona.



Humanitzar els espais

Pintar tants espais en centres diferents i amb aquest alt nombre d'il·lustradors ha implicat una gran tasca de coordinació interna, destaquen des de l'hospital.

Per això, cada matí hi havia una reunió per planificar el dia i les àrees a pintar, compartir esbossos i acordar els esquemes d'on aniria cada dibuix, que calia ser consensuat i corregit perquè tot el projecte tingués una continuïtat però alhora respectés la llibertat i estil de cada il·lustrador.

Per a la decoració s'ha usat una paleta cromàtica de colors suaus –primaris, càlids i freds de tonalitat clara–, però s'ha prescindit del negre, d'altres colors foscos, o de la gamma dels vermells, que es consideren inadequats per aquesta mena d'intervenció.

La humanització d'hospitals implica una forma especial d'entendre l'hospitalització dels infants, recorden des de l'hospital de Palamós.

En aquest sentit, indiquen que l'objectiu és fer viure l'experiència de la manera més positiva possible a l'infant i aconseguir una nova relació entre usuari i professional; tot per trencar la situació d'estrès que sol produir en el pacient i afavorir un estat emocional òptim per a la recuperació.

Aquest és el 13è projecte realitzat per Humanitzem Hospitals – Ignasi Blanch, que en la inauguració de l'obra a finals de la setmana passada va destacar que «a banda de la humanització de l'espai, també és important per a la sensibilització per l'art i treballs com aquest justifiquen la vocació artística».

Per part d'AcompanyArt, la seva presidenta, Isabel Muñoz, va detallar que «és el primer projecte d'AcompanyArt, però encara queda molta feina per anar humanitzant. Això no vol dir que no siguem humans, sinó que hi ha molts detalls en els quals anar treballant».

El canvi en els centres és evident, detalla el director del CAP de Palafrugell, Ignacio Pascual. «Vam viure dos dies intensos i molt positius també per als treballadors, que han canviat l'ambient de treball», diu.

Però no només per als professionals, sinó també per als usuaris. Mar López, supervisora de planta de pediatria de l'hospital, explica que la relació amb els nens també ha canviat: «ara estan més atents als dibuixos de les portes i les parets que a nosaltres, també identifiquen la seva habitació molt més ràpidament».

La humanització dels espais sanitaris compta ja amb diferents intervencions en d'altres centres tant de Catalunya com a l'estranger com l'hospital Vall d'Hebron o centres de Colòmbia i Croàcia.