Pròrroga als menjadors gestionats per AMPAs

El Departament d'Ensenyament va anunciar dimecres que permetrà prorrogar durant un any la gestió dels menjadors escolars a les AMPAs i que es compromet a «regularitzar» la situació de cares al curs vinent. En declaracions a TV3, el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, va explicar que la voluntat és que el proper curs puguin seguir oferint el servei com fins ara i que així s'ha fet saber als Consells comarcals.

Malgrat això, des del Baix Empordà –tal com va informar Diari de Girona– continuaran amb el procés per canviar la gestió. D'altres, com el Consell del Gironès continuaran «com fins ara», tot i que demanen al Departament que «s'espavili» a trobar l'encaix jurídic per resoldre la situació.

Ensenyament vol que les AMPAs catalanes que ho vulguin puguin continuar gestionant els menjadors escolars el proper curs, fet pel qual Carles Martínez va anunciar ahir al matí que el Departament permetrà prorrogar un any els convenis que els consells comarcals tenien amb les associacions de pares i mares, i es va comprometre a «regularitzar» aquesta situació per al curs 2019-2020.

Dijous de la setmana passada, Ensenyament es va reunir amb representants dels Consells comarcals gironins per explicar-los la possibilitat d'allargar el servei. L'anunci, però, es produeix a poques setmanes de l'inici del nou curs i alguns ens ja han alertat que no veuen viable tirar-ho endavant, com el Baix Empordà. El seu president, Joan Català, va assegurar que tiraran endavant el canvi perquè el Consell assumeixi els set menjadors que fins ara gestionaven les AMPAs perquè considera l'anunci de la Generalitat una «declaració d'intencions» que no té «base jurídica».

El Pla de l'Estany va anunciar que prorrogarà el servei, però farà signar un document a les AMPAs on renunciïn explícitament a gestionar els menjadors el curs 2019-2020. El seu president, Jordi Xargay, va assegurar que no estan «tranquils» i, tot i que li semblen bé les declaracions del Departament, demanen «fets».