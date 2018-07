Salut Pública elabora una guia per millorar la seguretat alimentària dels «food truck»

El Departament de Salut, a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), ha editat la Guia de pràctiques correctes d'higiene per als establiments de restauració mòbils, els anomenats food truck. El document s'adreça als titulars de l'activitat i també a les persones que treballen en vehicles on es preparen i venen de forma ambulant qualsevol tipus de menjar, incloent els aliments preenvasats com, per exemple, hamburgueses, frankfurts, pinxos, cafès o sucs.

Dividida en cinc grans blocs, detalla les condicions de treball i de les instal·lacions; els requisits que han de complir les persones que preparen o venen aliments; la manipulació correcta dels aliments; la neteja i desinfecció de l'equipament i de les instal·lacions, i en últim terme inclou uns annexes sobre aliments i ingredients al·lergògens o que provoquen intoleràncies alimentàries; un altre annex amb recomanacions específiques per a l'elaboració del sushi i similars, i finalment un sobre el marc normatiu i les principals normes de referència.

Manipulació d'aliments

Un dels aspectes claus d'aquesta guia fa referència a la seguretat alimentària i posa l'accent en les quatre normes bàsiques per a la manipulació correcta dels aliments que són rentar-se les mans i netejar; separar, coure i refredar. Unes normes senzilles que ajuden a evitar toxiinfeccions alimentàries i a garantir que els aliments siguin segurs.