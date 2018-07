Campanya per prevenir el càncer de pell en diferents municipis gironins

L'AECC-Catalunya contra el Càncer Girona engega una campanya preventiva contra el càncer de pell, una malaltia de la qual l'any passat es van detectar 1.294 casos a les comarques gironines. D'aquests casos de càncer de pell, 700 es van diagnosticar en homes i 594 en dones. Pràcticament tots, un 92,3% eren carcinomes i el 7,7% restant, melanomes.

Algunes de les accions de la campanya "No et cremis amb el sol! Protegeix-te!" tenen com a principals destinataris els 3.265 nois i noies que participen en les activitats d'estiu organitzades en els 45 casals municipals de la ciutat de Girona amb l'objectiu que es conscienciïn de la importància de reduir la sobreexposició solar.

Durant els pròxims dies, l'entitat desplegarà diverses accions informatives i solidàries en instal·lacions esportives d'arreu de la demarcació. Aquesta tarda a les 6 hi haurà una sessió d'aquazumba al GEIEG de Sant Ponç de Girona, mentre que demà a les 10 del matí hi haurà aquagym a la piscina municipal de Maçanet de la Selva. També demà, però a les 5.20 de la tarda, l'AECC instal·larà una taula informativa a la Festa de l'Escuma que se celebrarà a l'Era de Can Gelada de Vilafant. I pròximament, també està prevista una taula informativa a la piscina municipal a la Devesa de Girona.



Evitar l'excés de sol

Des de l'AECC recorden que el sol té un paper important en la salut, però una exposició inadequada pot provocar alteracions a la pell i ocasionar greus malalties. Per això, és tan important protegir- se de les radiacions solars, no només a platges i piscines durant l'estiu, també és important protegir-se durant la resta de l'any sempre que es realitzin activitats a l'aire lliure.

En aquest sentit és oportú respectar una sèrie de recomanacions adequades per reduir els efectes nocius del sol, com beure aigua amb freqüència, protegir-se amb barrets, gorres o samarretes; evitar el sol entre les 12 i les 4 de la tarda o fer servir cremes amb un nivell de protecció alt i reaplicar-les després de cada bany o cada dues hores.

Les alteracions a la pell poden detectar-se amb facilitat i per això l'entitat recomana fer-se revisions periòdicament. L'aspecte de les lesions que poden presentar els càncers de pell és molt variat. Cal prestar especial atenció a l'aparició de taques (generalment vermelloses) que poden escatar-se i sagnar, nòduls (elevacions o prominències arrodonides a la pell) i úlceres que no cicatritzen. Se sospita de l'existència d'un melanoma si apareixen un o més d'aquests signes d'alerta (asimetria, vora, color, diàmetre i evolució) o qualsevol altre símptoma cutani anormal (sagnat, inflamació, enrogiment, enduriment, picor...).