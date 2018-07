Denuncien penalment un camioner que circulava temeràriament i drogat a Serinyà

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un camioner de 51 anys, veí de Cales de Malavella (Selva), com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Va passar l'11 de juliol després que diversos usuaris avisessin que per la C-66 circulava un camió fent ziga-zagues i envaint constantment el sentit contrari de la via. Cap a un quart de dotze del migdia, els agents van localitzar el vehicle, que s'havia aturat a l'altura del punt quilomètric 52 de la mateixa via al seu pas per Serinyà (Pla de l'Estany). Els agents van comprovar que dins de la cabina hi havia un seguit d'estris per drogar-se. Seguidament van sotmetre al conductor a la prova de detecció d'alcohol i drogues, i va donar positiu per consum de drogues.

Els Mossos d'Esquadra, van denunciar el camioner com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir temeràriament sota la influència de les drogues. A més, el vehicle va quedar immobilitzat fins que un altre conductor se'n va fer càrrec.

El denunciat, de 51 anys, nacionalitat espanyola i veí de Caldes de Malavella (Selva), haurà de comparèixer davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan li ho requereixin.