Més de 540 famílies deuen factures de serveis bàsics al Ripollès, el doble que fa un any

Cinc-centes quaranta-dues famílies del Ripollès tenien deutes pendents amb les factures de la llum, el gas o l'aigua durant el 2017, el que representa el doble que l'any anterior, que van ser 255. Un 20% d'aquestes van aconseguir l'informe que acreditava la situació d'exclusió residencial que recull la Llei de Pobresa Energètica i, segons la qual, les subministradores no poden interrompre els serveis per impagament. Aquesta és una de les dades recollides en la memòria del Consorci de Benestar Social del Ripollès i on es veu com l'habitatge torna a ser un dels àmbits d'actuació.Durant el 2017, aquest ens ha passat de destinar 1.560 a 4.000 ? per ajudar en aquests casos a pagar el lloguer a 18 famílies, 12 més que el 2016. En altres àmbits assistencials, es van atendre 111 víctimes, el 87% de les quals eren per violència masclista. Juntament amb Serveis Socials, es van detectar 6 casos de maltractaments infantils i 5 més a persones grans.



Més ajuts per a famílies

Així, l'any passat i pel que fa a serveis, les subministradores van informar dels impagaments de llum, gas o aigua a 542 llars. Una xifra que representa el doble que l'any anterior, quan van ser 255. D'aquest total, un 20% van aconseguir l'informe que acreditava una situació d'exclusió residencial que recull la Llei de Pobresa Energètica, per la qual les subministradores no poden interrompre els serveis per l'impagament. Per contra, un 0,3% van tenir un informe desfavorable, mentre que el 79% restant no ho va poder acreditar perquè no es van presentar a la cita amb serveis socials. També ha repuntat el nombre de famílies que van sol·licitar un ajut per pagar el lloguer de casa, 12 més que el 2016, el que ha fet augmentar la partida de fins a 4.000 euros. L'any passat, es va activar la mesa d'emergència de la Generalitat en 6 ocasions, els ajuntaments van ajudar a 3 famílies a través del lloguer social i una entitat bancària va acordar un lloguer social a una família mitjançant el Servei Ofideute.Els ajuts per pagar les factures dels serveis bàsics també han crescut. Dels 90 atorgats el 2016 s'ha passat a 130 ajuts per a 71 famílies, per un import de 21.900 euros. D'aquests diners, prop de 15.000 euros s'han destinat a la factura de l'electricitat i en segon lloc al butà, amb 5.000 euros.

En canvi, s'han reduït els ajuts dels Centres de Distribució d'Aliments (CDA) gràcies a l'augment de les prestacions de Renda Mínima Garantida. Dels 1.884 ajuts repartits el 2016, s'ha passat a 1.022.



Maltractaments a gent gran

La memòria del consorci també inclou la feina feta des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Durant el 2017, ha atès 131 persones, 122 dones i 9 homes. El SIAD treballa per erradicar la violència de gènere a la comarca i amb víctimes dels diferents tipus de violència; en total, ha treballat amb 111 persones, el 87,4% de les quals per violència masclista. També s'han detectat 6 casos de maltractaments infantils, 2 a persones grans i 2 de violència de fills cap als pares. Des dels Serveis Socials han detectat 3 casos més de maltractament a persones grans, ja sigui per abús físic, psicològic i per explotació financera; les víctimes són de Camprodon, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.Pel que fa al pressupost, el Consorci de Benestar Social del Ripollès ha tingut una despesa d'1,95 milions durant el 2017, essent la més important (el 44,5%), ja que el Ripollès té un alt percentatge de gent major de 65 anys; concretament representen el 25% del total. La xifra total dels ingressos va ser d'1,75 milions d'euros, dels quals el 87% va provenir de la Generalitat i dels ajuntaments de la comarca.