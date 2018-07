Sant Gregori reuneix 40 actes en quatre dies

En ple estiu el poble de Sant Gregori celebra la Festa Major, una celebració amb una programació oberta i per a tots els públics, consolidada com a sinònim de diversió i participació. La festa, que arrenca avui, reuneix 40 actes i activitats en quatre dies. Enguany les novetats són un torneig de futbolí i la festa Holi que se sumen a una programació per a totes les edats.

En quatre dies tindran lloc activitats de tot tipus i en diferents franges horàries: esportives, infantils i familiars, culturals, juvenils o socials organitzades directament per la Comissió de Festes de Sant Gregori, per l'Ajuntament de Sant Gregori i per entitats del municipi que col·laboren activament en la Festa Major.

La programació arrenca amb el pregó a càrrec dels alumnes de la primera promoció d'ESO (2014-2018) del nou institut Vall de Llémena de Sant Gregori. L'acte tindrà lloc avui a la plaça de l'Ajuntament a partir de les 19:30 h.

Una de les activitats estrella del programa és la gimcana rural, que demà a la tarda arribarà a la 9a edició i ho farà amb el cartell d'inscripcions complet. Es tracta d'un circuit de proves on diferents equips han de superar els divertits i entretinguts obstacles, tot un espectacle per al públic assistent.

La nova ubicació de la zona de la Festa estrenada l'any anterior, a l'entorn de l'Espai la Pineda, ha permès créixer i garantir millors serveis a totes les persones que volen viure unes jornades de festa a l'estiu. Les atraccions de fira també s'ubiquen al mateix punt.

L'escenari principal de l'envelat de la Pineda tindrà dues nits de concerts, divendres i dissabte, amb La Loca Histeria, Orquestra Maribel, The Covers Band i Orquestra Montecarlo.

El diumenge a la tarda serà el torn del Gran Concert i Ball de Festa Major amb l'Orquestra Nueva Etapa, que permet veure i escoltar aquesta formació de luxe per territori gironí. I el dilluns es tancaran els actes amb les havaneres del grup Peix Fregit.