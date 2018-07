El Trueta flexibilitza les visites a l'UCI per adaptar-se als horaris dels familiars

L'hospital Josep Trueta està flexibilitzant les visites als pacients ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI) per adaptar-se als horaris dels familiars. Des de principis de l'any passat, quan es va posar en marxa l'Equip de Resposta Ràpida, un grup de professionals que actua de manera immediata quan es detecta el deteriorament d'un pacient que està ingressat al centre sanitari, l'hospital ha optat per ampliar els horaris de visita dels pacients de l'UCI d'acord amb les disponibilitats de la família.

Així, quan arriba un pacient, es parla amb la família i l'hospital busca els horaris de visita que millor s'adapten a cada situació. «No són portes obertes, però en la línia d'humanitzar l'UCI que treballem des de fa temps, s'amplien els horaris i s'adapten al que considerin les famílies», expliquen fonts de l'hospital. La mesura va en la línia d'una aposta dels set grans hospitals de Catalunya que gestiona l'Institut Català de la Salut (ICS) –com la Vall d'Hebron o Bellvitge– per obrir les UCIs als acompanyants les 24 hores del dia després de constatar que la presència de persones pròximes redueix l'estrès i influeix positivament en la recuperació dels pacients ingressats. Entre tots els hospitals de l'ICS gestionen el 70% de les unitats de crítics del país. L'obertura de les UCIs, que fins fa poc només permetien visites restringides en horaris concrets i reduïts i a més grans de 12 anys, és una mesura que funciona en altres països, com els EUA, i a Catalunya es va començar a aplicar primer en les unitats de crítics de nounats i pediàtriques.

«La mesura va lligada a un canvi de paradigma del mateix funcionament de les UCIs», ha explicat Rafael Máñez, coordinador del Programa d'Experiència Assistencial de l'ICS i cap de Medicina Intensiva de l'hospital de Bellvitge.

Segons Máñez, «es procura mantenir despert el pacient respectant el seu confort, perquè hi ha evidència que si la persona ingressada a l'UCI es manté desperta més temps la seva recuperació és més ràpida». En aquesta línia, el metge ha assegurat que, si està conscient, ajuda molt en la recuperació tenir una persona de referència al costat.

«Els professionals busquem un equilibri. Quan tens un malalt en estat greu, fins i tot quan requereix un suport tècnic important, pot estar relativament despert i tenir un familiar amb ell», remarca Máñez. «S'individualitza en cada cas, i es mantenen franges horàries per a les visites puntuals», ha puntualitzat Máñez. Cada hospital ho ha posat en marxa tenint en compte les seves especificitats i trasllada la informació als familiars tot just arribar per pactar amb els metges com estaran amb el pacient.

Máñez ha assenyalat que la resposta de les famílies està sent molt positiva i ha apostat perquè cada vegada més «l'UCI sigui una unitat menys excepcional i s'assembli més a una unitat de planta d'hospitalització convencional». En aquesta mateixa línia, les UCIs també han obert les portes als menors de 12 anys, amb una preparació prèvia de la visita i sempre de forma consensuada. Des del Trueta assenyalen que quan el visitant és un infant, es tracta cada cas amb la família per tal que decideixin si es fa la visita, quan i com.