Banyoles promou la formació i l'associació dels comerços locals

L'Ajuntament de Banyoles, l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, i Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) van formalitzar ahir un conveni de col·laboració amb l'objectiu de treballar en xarxaper fomentar l'associacionisme comercial i la formació dels comerciants. En aquest sentit, el consistori banyolí ha previst una subvenció de 600 euros el 2018 per a PIMEC.

El conveni s'allargarà fins al 31 de desembre de 2018, amb opcions de renovació condicionada al compliment dels compromisos. Els compromisos de PIMEC a Banyoles es divideixen en dos blocs consistents, d'una banda, en la promoció de l'associacionisme i, de l'altra, les xerrades, jornades i accions formatives.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va manifestar durant la presentació de l'acord que «ho renovarem sempre que sigui una bona eina per l'associació Banyoles, Comerç i Turisme». Noguer va considerar que «té utilitat, per això portem tres anys amb aquesta col·laboració que fomenta les sinergies útils per als comerciants».