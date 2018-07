Un camioner condueix drogat a la carretera C-66 a Serinyà

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment, el passat 11 de juliol, un home de 51 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Caldes de Malavella, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Els fets van passar el mateix dia a la carretera C-66, dins el terme municipal de Serinyà, on diversos usuaris de la via van alertar que un camió anava fent ziga-zagues i envaint el sentit contrari de la carretera.

Cap a un quart de dotze del migdia els agents van localitzar el camió, que s'havia aturat a l'altura del punt quilomètric 52 de la mateixa via. Els agents van comprovar que dins de la cabina hi havia un seguit d'estris per drogar-se. En sotmetre al conductor a la prova de detecció, l'home va donar positiu per consum de drogues.