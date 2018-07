Projecte per formar «ecoguies» submarins per a un busseig més sostenible

Projecte per formar «ecoguies» submarins per a un busseig més sostenible GIRONA

Amb la voluntat de conservar els hàbitats marins i d'interès pesquer de la Costa Brava, l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava i el Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) de la Costa Brava promou per a monitors, guies, instructors de busseig i directors de centres a partir del mes de setembre que els qualifiquin per «supervisar i minimitzar» l'impacte de les immersions en aquest entorn natural amb la formació. Els nous «ecoguies subaquàtics» vetllaran perquè els capbussadors siguin respectuosos. La proposta formativa, finançada pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), constarà de dotze cursos a onze municipis de la Costa Brava. Els impulsors volen arribar a seixanta centres i a 240 alumnes. També es preveu la creació d'un distintiu per a les immersions guiades que apliquin criteris de respecte cap al medi natural submarí. La formació està dirigida a monitors, guies i instructors que treballin o col·laborin amb els centres d'immersió situats als municipis del GALP Costa Brava o que pertanyin a l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava.



Tres hàbitats específics

El gran objectiu passa per promoure la conservació de tres hàbitats d'interès pesquer que hi ha al fons marí: el grapissar o fons de maërl, el coral·ligen i les praderies de fanerògames marines. Es tracta d'espais molt fràgils que necessiten un punt addicional de protecció, d'aquí la importància de conscienciar i supervisar als bussejadors a través de les immersions ecoguiades. De fet, el guia, un cop format, no només ensenyarà i interpretarà allò que veu sinó que també vetllarà pel bon comportament dels bussos. Un cop completada la formació, els «ecoguies» estaran en condicions d'oferir una experiència amb valor afegit ja que els clients podran sol·licitar fer aquest tipus d'immersions amb compromís mediambiental.

En els cursos, els assistents rebran formació sobre com organitzar les immersions vigilades, identificar zones vulnerables, aplicar normes de comportament i bones pràctiques així com resoldre conflictes. La formació durarà 12 hores i un cop finalitzada, el centre i el monitor rebran el distintiu oficial. Els onze municipis que formen part del GALP de la Costa Brava són: Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, l'Escala, l'Estartit, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.



140.000 immersions l'any

El busseig s'ha convertit en una activitat popular, amb 28 milions de practicants arreu del món, segons dades del sector. En el cas de la Costa Brava, anualment s'hi fan unes 140.000 immersions, una part important de les quals en espais protegits com el Parc Natural del Cap de Creus, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i l'Espai Natura 2000 del Baix Empordà i 2000 del Massís de Cadiretes. En aquest context, l'article 32 de la Llei 2/10 de Pesca i Acció Marítimes especifica que les zones ocupades per herbassars de fanerògames marines, coral·lígens i grapissars (fons de maërl) són hàbitats protegits.

Tot i el creixement d'aquesta activitat i la vulnerabilitat del fons marí, fins ara a la Costa Brava no existia cap formació destinada a monitors i guies de busseig amb aquests criteris de responsabilitat ambiental i bones pràctiques.