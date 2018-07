Protesta a les Illes Formigues per la concessió de llicències per pescar corall vermell

Una cinquantena de submarinistes han protestat a sota l'aigua per la concessió de llicències que el govern espanyol va donar per pescar corall vermell. La reivindicació s'ha fet a les Illes Formigues, un espai molt freqüentat, i que l'associació que defensa aquest paratge natural exigeix que es regulin els usos que se'n fan. La portaveu de l'Associació Amics de les Illes Formigues, Isabel Ruiz, lamenta la decisió que va prendre l'executiu de Rajoy d'expedir dotze llicències, i espera que el nou executiu de Sánchez ho revoqui. "Aquest any volem centrar la protesta en aquest aspecte, perquè cal salvar aquest bé", ha concretat Ruiz. Amb tot, des de l'entintat celebren que s'hagi creat una taula des de la Generalitat per parlar de la possibilitat d'arribar a un "model d'autogestió". Ruiz ha recordat que l'explotació de la zona ha anat a més els últims anys entre activitats d'oci i de pesca. A la protesta hi han participat submarinistes que han sortit de Palamós i de Llafranc.