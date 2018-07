Berenar-sopar per homenatjar la feina dels voluntaris del Fiporc

Riudellots de la Selva va celebrar divendres el berenar–sopar amb els voluntaris que fan possible l'organització de Fiporc, la fira dedicada al porc que se celebra al municipi. La trobada va tenir lloc a la sala polivalent de l'Ajuntament on l'alcaldessa, Montserrat Roura, i el regidor de Promoció Econòmica, Lluís Barnés, van agrair la implicació del voluntariat, sense els quals Fiporc no seria possible. Després la festa va continuar a la plaça de l'Església amb cremat i havaneres, a càrrec del Grup Arjau.