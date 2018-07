Desarticulen una banda que transportava drogues en cotxes de gran cilindrada

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Pont de Molins tres presumptes integrants d'una banda que transportava droga des del sud d'Espanya fins a França en cotxes de gran cilindrada. Els tres detinguts, dos dels quals han ingressat a la presó per ordre judicial, són dos joves de 22 anys i un de 19, de nacionalitats francesa i espanyola i veins de Perpinyà.

Els fets van ocórrer a les 03:07 de dilluns quan una patrulla de tràfic dels Mossos que estava a l'autopista AP-7 fent un control de velocitat a l'Aldea va detectar en un lapse de 15 minuts tres vehicles de gamma alta a gran velocitat circulant en direcció a França.

Els Mossos van muntar controls per interceptar els tres vehicles i en un d'ells, a l'Ametlla de Mar, un dels vehicles fugitius va xocar contra un cotxe policial per seguir al nord. A Reus, el mateix vehicle va obligar els agents a saltar al voral de l'autopista per no ser atropellats pel conductor, que circulava fent zigues-zagues i que, en detectar la patrulla en el control, els va intentar atropellar.

Els Mossos van tancar totes les sortides de l'AP-7 i van localitzar un dels vehicles després que aquest destrossés les mesures de seguretat d'un control previ. El conductor va abandonar el vehicle i va fugir a peu. Pocs minuts més tard, un segon vehicle va arribar al mateix control, va intentar atropellar els agents i va fer la volta per fugir en direcció contrària, per després abandonar també el cotxe i fugir a peu.

Els mossos van iniciar la recerca del tercer, i, gràcies a la informació d'un agent fora de servei, van saber que un cotxe havia recollit a un home a l'autopista prop d'on els fugitius havien fugit.

Finalment, van interceptar el cotxe a l'AP-7 a Pont de Molinsi van descobrir que hi viatjaven els tres homes, els dos fugits i un tercer que els havia anat a buscar.

Els Mossos van trobar en el turisme de més cilindrada una partida de 680 quilos d'haixix distribuïts en fardells al maleter, els seients del darrere i el seient del copilot. Segons la policia, el valor de la droga al mercat negre supera els 3 milions d'euros.

Els Mossos donen per desarticulada la banda que feia servir el mètode Go Fast, que consisteix a usar vehicles de gran cilindrada per transportar la droga fent un comboi, amb un primer turisme que obre camí per avisar als altres en cas de detectar presència policial mentre els altres vehicles el segueixen a certa distància per poder fugir.