? La investigació forma part de la tesi doctoral que defensarà la setmana vinent la investigadora gironina, centrada en una recerca bàsica que sigui aplicable a la pràctica clínica i, per tant, que arribi al pacient. Farners Amargant, que va començar la seva formació a la Universitat de Girona, té 27 anys i després de llicenciar-se en Bioquímica a la Universitat Autònoma de Barcelona i cursar un màster en Biomedicina a Madrid, ha estat participant en un doctorat industrial, un sistema d'ajuts de la Generalitat per acostar la indústria i els centres d'investigació. Va començar fa quatre anys al Centre de Regulació Genòmica i al Grup Eugin i acabarà a finals d'agost. Un cop finalitzat el projecte a Barcelona, la gironina té previst marxar a l'estranger, per fer-hi un postdoctorat.