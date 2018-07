Maria Vidal serà la candidata de Junts per Catalunya a Sant Joan les Fonts

Maria Vidal encapçalarà la llista de Junts per Catalunya a Sant Joan les Fonts després de les primàries celebrades aquest divendres per encapçalar la candidatura. Maria Vidal va sortir escollida per unanimitat.

«Accepto aquest repte amb molta il·lusió, però també amb molt de respecte» va dir Vidal, afegint que «a partir d'ara comença un període de treball per fer de la meva candidatura la millor opció pel municipi de Sant Joan les Fonts.»

Maria Vidal va explicar que la seva proposta se centrarà, sobretot, en les persones i el seu benestar, abordant temes relacionats amb la renovació i millora d'algun dels actuals equipaments municipals, la creació d'un servei pedagògic que estigui lligat a una revisió del projecte turístic actual, la consolidació del treball en xarxa amb altres entitats supramunicipals o la posada al dia dels parcs infantils i zones verdes, entre d'altres.

L'assemblea va estar presidida pel president comarcal del Partit Demòcrata (PDeCat), David Coromina on també va assistir el coordinador organitzatiu del Partit Demòcrata, David Bonvehí i l'alcalde de Sant Joan les Fonts, Joan Espona.