Mor un vianant de 34 anys atropellat per un vehicle a l'antiga N-II a Fornells de la Selva

Un vianant de 34 anys va morir ahir a la tarda en ser atropellat per un turisme a la Nacional II a Fornells de la Selva en sentit nord.

Segons el Servei Català de Trànsit, els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'accident al quilòmetre 711 de la via, a les 16.54 hores de la tarda. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va atropellar un vianant i a conseqüència del xoc, aquest va morir. Arran de la incidència es van activar set patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Policia Local.

Dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques es van desplaçar fins al punt on va ocórrer el sinistre sense poder fer res per salvar la vida de l'home atropellat.

A causa de l'accident, es van tallar durant dues hores els dos carrils centrals de l'N-II, cosa que va provocar retencions. La via es va reobrir cap a les set de la tarda.

El vehicle implicat en el sinistre anava en sentit sud i els Mossos d'Esquadra li van fer les proves d'alcohol i drogues al seu conductor.



Cotxe incendiat a la C-25

Una altra incidència que hi va haver ahir a les carreteres catalanes va tenir lloc al quilòmetre 202 de la carretera C-25 a l'alçada d'Espinelves, direcció a Girona. Els serveis d'emergència van rebre l'avís que un vehicle havia bolcat, havia sortit de la via i s'havia incendiat cap a les 14.50h del migdia. L'incident va provocar un únic ferit que corresponia a la conductora del turisme que viatjava sola.

Trànsit informa que a la zona de l'accident es van desplaçar tres dotacions de Bombers, dues patrulles de Mossos i una ambulància que va traslladar la dona ferida poc greu a l'Hospital General de Vic. Els primers 45 minuts es va tallar totalment la C-25, però a dos quarts de sis ja només estava tallat un dels carrils.