Platja d'Aro, l'ajuntament català amb més capacitat de despesa per habitant

Castell-Platja d'Aro és, amb una diferència aclaparant, el municipi de Girona i de Catalunya d'entre 10.000 i 200.000 veïns censats amb més despesa per habitant prevista en el pressupost per al 2018: 7.704,25 euros, segons les dades recollides en el Portal de la Transparència (transparènciacatalunya.cat), la plataforma que emana de la llei aprovada l'any 2014 en el segona presidència d'Artur Mas i que té per objectiu facilitar als ciutadans l'accés a la informació sobre les administracions públiques. Per darrere de Platja d'Aro s'hi situen d'altres quatre municipis de la Costa Brava: l'Escala, que segons els comptes vigents gastarà 2.097,46 euros per cada habitant (5.606,79 euros menys que Platja d'Aro); Castelló d'Empúries (1.971,68); Calonge (1.929,84) i Lloret de Mar (1.855,66). També figura en aquest top ten Roses, en setena posició i 1.839,61 euros de despesa per habitant.

Els primers llocs del rànquing estan ocupats majoritàriament per poblacions de costa, amb uns increments de població extraordinaris en època estival.

Juntament amb Platja d'Aro, aquests cinc municipis se situen molt per sobre de la mitjana catalana, que segons les dades del Govern es queda en 1.216 euros/habitant aquest 2018, una mitjana un 2,9% inferior al del 2010, quan la mitjana de despesa per habitant es va situar en 1.253 euros. La informació d'alguns ajuntaments, com el de Blanes, que va aprovar el pressupost per al 2018 tot just el 21 de juny passat, no està encara disponible.

Palafrugell (1.583,38 euros/habitant); Torroella de Montgrí (1.552,63 ); la Bisbal d'Empordà (1.321,88); Palamós (1.308,14); Sant Feliu de Guíxols (1.284) i Figueres (1.231,02) es mantenen per sobre de la mitjana. No és el cas de la capital, Girona, que amb 1.145,82 euros/habitant es queda 70 euros per sota i que en la llista de 106 ciutats d'entre 10.000 i 200.000 habitants, ocupa la posició número 56 ( la tanca Sant Carles de la Ràpita, al Montsià, amb 754,72 euros/habitant, 7.000 menys que Castell-Platja d'Aro). Com a dada curiosa, la la ciutat de l'Onyar és la que més diners compta ingressar en concepte d'entrades a museus de titularitat municipal (316.000 euros el 2018 segons transparencia.cat). Salt, per la seva banda, és la població gironina pitjor situada en el rànquing de la capacitat de despesa: ocupa la posició 98, amb 884,82 euros/habitant (331,18 euros per sota de la mitjana de catalana).

L'Ajuntament de Forès, un poble de 45 veïns de Tarragona, és el que té més capacitat de despesa per ciutadà del Principat: 12.437,78 euros aquest any. En el rànquing global català, que inclou tots els municipis amb independència del cens, Platja d'Aro ocupa la quarta posició.